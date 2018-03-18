15:06 18 марта 2018 0

Пермь — очень близкий для Дениса Мацуева город Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Выборы — это праздник и знаковое событие для каждого гражданина. Так назвал главное политическое событие года знаменитый музыкант Денис Мацуев. Свой гражданский долг пианист исполнил в Перми, где в настоящее время находится на музыкальном фестивале.

Пианист заранее получил открепительное удостоверение заранее и проголосовал на избирательном участке №3409, вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, передает РИА «Новости».

«Помню, с самого детства я ходил вместе с родителями на участки, и там были всегда очень вкусные буфеты», — поделился воспоминанием Мацуев, заметив, что Пермь — это очень близкий для него город, здесь пианист был уже более тридцати раз. Голосовать вне дома артисту приходится часто. Во время прошлых выборов, например, он находился на гастролях в Шанхае.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).