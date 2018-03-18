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18 марта 2018
15:06  18 марта 2018 0

«Очень вкусные буфеты». Денис Мацуев проголосовал в Перми и вспомнил, как в детстве ходил на выборы

ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь. , мацуев денис, мацуев денис
Пермь — очень близкий для Дениса Мацуева городФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Выборы — это праздник и знаковое событие для каждого гражданина. Так назвал главное политическое событие года знаменитый музыкант Денис Мацуев. Свой гражданский долг пианист исполнил в Перми, где в настоящее время находится на музыкальном фестивале.

Пианист заранее получил открепительное удостоверение заранее и проголосовал на избирательном участке №3409, вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, передает РИА «Новости».

«Помню, с самого детства я ходил вместе с родителями на участки, и там были всегда очень вкусные буфеты», — поделился воспоминанием Мацуев, заметив, что Пермь — это очень близкий для него город, здесь пианист был уже более тридцати раз. Голосовать вне дома артисту приходится часто. Во время прошлых выборов, например, он находился на гастролях в Шанхае.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Наталья Володина
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