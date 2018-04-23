Скандал на «Первом канале»: Масляков ответил на неудачную шутку Светлакова угрозой. ВИДЕО

06:34 23 апреля 2018 0

Александру Маслякову не понравилась шутка Сергея Светлакова о «крестном отце» ФОТО: скрин видеозаписи, YouTube

Во время эфира телепередачи «Сегодня вечером» на «Первом канале» юморист Сергей Светлаков неудачно пошутил про внучку ведущего КВН Александра Маслякова. Он сразу отреагировал на слова шоумена и подчеркнул, что Светлаков ему за это еще ответит.

В один момент на телепрограмме прозвучало, что 11-летняя внучка Маслякова Таисия является ведущей детского КВН. Услышав эти слова, Светлаков с серьезным лицом назвал телеведущего крестным отцом, намекая на знаменитого персонажа из одноименного фильма дона Корлеоне. Однако, Маслякову эта шутка не понравилась. «Сережа! Ты ответишь за это чуть позже!» — отметил он.

В свою очередь, Светлаков понял, что взболтнул лишнего. «Чувствую, меня закопают в бетоне», — приводят слова шоумена «Дни.ру». Чуть позже ведущий КВН признался, что не очень любит шуточные высказывания в свою сторону. «Корона с головы не упадет, ее там и нет. Знаете, как в русской пословице: хоть горшком назови только в печь не ставь», — добавил Масляков.