Открытие мемориального комплекса и образовательного центра имени Виктора Черномырдина пройдет в Оренбургской области 1 сентября. Об этом заявил исполняющий обязанности главы региона Денис Паслер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пригласив российского лидера на торжественной мероприятие.
По словам Паслера, поручение президента РФ, данное еще в 2011 году удалось выполнить «совместными усилиями». «Если будет такая возможность, с учетом того, что вы инициировали, мы дорешаем все эти вещи и с удовольствием вас пригласим», — приводит слова врио губернатора пресс-служба Кремля.
Глава государства поблагодарил врио губернатора за приглашение. Среди других вопросов, поднятых во время разговора, обсуждались социально?экономическое положение в регионе: реорганизация ряда промышленных предприятий, дорожное строительство, капитальный ремонт и строительство школ и учреждений здравоохранения.
Историко-мемориальный музей Виктора Черномырдина был основан в 2011 году на родине политика в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области. Виктор Черномырдин (1938 — 2010) возглавлял правительство РФ в период с 1992 по 1998 годы, с 2001 по 2009 год он представлял интересы России на Украине.