Экс-директор парка Горького помешает Екатеринбургу зарабатывать на городе-спутнике

Сергей Капков дает Первоуральску 5-7 лет на полное обновление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Первоуральска перестанут тратить деньги в Екатеринбурге после того, как будет реализован проект по преображению их города. Автор проекта, экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков заявил журналу Forbes, что в спутнике уральской столицы необходимо создать такие условия, чтобы люди оттуда не уезжали в свободное от работы время.

«Первоуральск находится в 40 минутах езды от Екатеринбурга, поэтому люди в первом живут и работают, а проводят время, развлекаются и тратят деньги во втором. Поэтому нам надо создать для них ощущение комфортного города. Что такое комфортный город, нам с вами после опыта жизни в Москве хорошо известно», — сказал изданию Капков.

Чтобы благоустроить город, команда Капкова сейчас исследует потребности жителей. По словам экс-чиновника при должном финансировании на обновление Первоуральска потребуется 5-7 лет.

Сергей Капков в первую очередь известен тем, что преобразил парк Горького в Москве, будучи его директором. Сейчас специалист возглавляет Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий при МГУ, за его плечами есть опыт переосмысления пространства Нижнего Новгорода, Перми и Чукотки.