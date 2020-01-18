КАМАЗ с коровами перевернулся на трассе Пермь—Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора СО в Талицу. Екатеринбург, ферма, корова, скот, коровник, животноводство
В прицепе везли 20 животныхФото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе Екатеринбург—Пермь произошло ДТП с участием стада коров. Грузовик, перевозивший животных, опрокинулся в кювет.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло 17 января. «Авария произошла около 03:00. Водитель 1983 года рождения направлялся в Пермь. На 78-м километре автодороги его автомобиль съехал в кювет. В прицепе машины перевозилось 20 голов крупного рогатого скота», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Также в ведомстве уточнили, что животные не пострадали. Обстоятельства аварии изучаются инспекторами ГИБДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
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