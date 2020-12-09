Елена Темникова стала гостем программы «Вечерний Ургант» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшая подопечная Максима Фадеева, экс-участница группы Serebro уроженка Кургана Елена Темникова в шоу «Вечерний Ургант» призналась, что уже несколько лет выпускает свою валюту и распространяет ее среди своих поклонников. По словам артистки, эти деньги можно обменять на подарки или купить билет на ее концерт.

Темникова рассказала, что давно выпускает «темниковадоллары», которые раздает своим поклонникам. Особенно популярны эти деньги стали в период локдауна. «Весной был локдаун, нас государство никак не поддерживало, мы решили поднять настроение моим фанатам и сделали такой проект: вы сидите дома, чекинетесь (отмечаетесь в социальной сети —прим.ред.) и вам капают „темниковадоллары“. Потом на эти деньги ребята купили мой мерч (брендовые вещи), какие-то подарки», -рассказала Темникова в гостях у Ивана Урганта.

«Кроме тебя и Мавроди кто это делал?» — задался вопросом ведущий, удивившись собственной валюте певицы. «Это моя программа лояльности», — отреагировала артистка. «А у тебя есть такая программа: приведи двух трех поклонников с собой получи сто «темниковадолларов», — продолжил задавать вопросы Ургант. Темникова призналась, что раздает деньги за самые простые задания, например, спеть в караоке с искусственным интеллектом.

Также певица поведала о подарке, который преподнес ей муж — африканской дикой кошке, которая теперь живет в их доме и портит вещи. Ургант открыл ей секрет, что этот котенок стоил ее супругу один миллион рублей.

Год назад экс-участница группы Serebro поделилась историей из своего детства в Кургане. Певица рассказала о том, как она стала бояться качелей.

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