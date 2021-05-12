Полпред Комаров за год стал богаче, а его дети лишились Mercedes

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров раскрыл сведения об имуществе и доходах своей семьи за 2020 год. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сказано, что у детей Комарова в собственности нет автомобилей, хотя еще в 2019 году двое его детей владели автомобилем Mercedes-Benz GLK-220.
«Комаров И.А., полномочный представитель президента РФ в федеральном округе. Декларированный годовой доход: 23 708 133 рублей», — сказано в документе. По сравнению с 2019 годом доход Комарова увеличился на три млн рублей. Супруга полпреда заработала в 2020 году на 1,3 млн рублей меньше, чем годом ранее — 5,2 млн рублей.
Два несовершеннолетних сына Комарова в прошлом году заработали по 372 тысячи рублей, еще один показал нулевой доход. При этом в 2019 году первым двум детям полпреда принадлежало по одной второй доли на автомобиль «Мерседес», а за год каждый из них заработал по 433 600 рублей. В собственности полпреда есть пять земельных участков, жилой дом площадью 2498 квадратных метров, квартира, газопровод, нежилые помещения, автомобили Lada Largus и Mercedes-Benz Vian.
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