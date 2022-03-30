Сургут и Тюмень вошли топ популярных авианаправлений в России

Сургут и Тюмень вошли топ-12 самых популярных авианаправлений в России. Об этом URA.RU сообщили в аналитическом центре сервиса путешествий Туту.ру. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 28 марта, для перелета с 1 по 30 апреля внутри России.
«На Сургут приходится 1,6% от всех бронирований (11 место, на Тюмень — 1,5% (12 место)», — рассказали в аналитическом центре. Чаще всего в Сургут летают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Уфы и Сочи. В Тюмень приезжают в основном из Москвы, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Салехарда.
Первое место в рейтинге популярности российских путешественников заняла Москва — 16% бронирований. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (9,1%) и Сочи (7,9%).
Сургут и Тюмень вошли топ-12 самых популярных авианаправлений в России. Об этом URA.RU сообщили в аналитическом центре сервиса путешествий Туту.ру. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 28 марта, для перелета с 1 по 30 апреля внутри России. «На Сургут приходится 1,6% от всех бронирований (11 место, на Тюмень — 1,5% (12 место)», — рассказали в аналитическом центре. Чаще всего в Сургут летают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Уфы и Сочи. В Тюмень приезжают в основном из Москвы, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Салехарда. Первое место в рейтинге популярности российских путешественников заняла Москва — 16% бронирований. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (9,1%) и Сочи (7,9%).