Сургут и Тюмень вошли топ популярных авианаправлений в России

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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, путешествие, туристы, пассажиры, перелет, авиапассажиры
Чаще всего в Тюмень прилетают из Москвы Фото:

Сургут и Тюмень вошли топ-12 самых популярных авианаправлений в России. Об этом URA.RU сообщили в аналитическом центре сервиса путешествий Туту.ру. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 28 марта, для перелета с 1 по 30 апреля внутри России.

«На Сургут приходится 1,6% от всех бронирований (11 место, на Тюмень — 1,5% (12 место)», — рассказали в аналитическом центре. Чаще всего в Сургут летают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Уфы и Сочи. В Тюмень приезжают в основном из Москвы, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Салехарда.

Первое место в рейтинге популярности российских путешественников заняла Москва — 16% бронирований. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (9,1%) и Сочи (7,9%).

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Сургут и Тюмень вошли топ-12 самых популярных авианаправлений в России. Об этом URA.RU сообщили в аналитическом центре сервиса путешествий Туту.ру. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 28 марта, для перелета с 1 по 30 апреля внутри России. «На Сургут приходится 1,6% от всех бронирований (11 место, на Тюмень — 1,5% (12 место)», — рассказали в аналитическом центре. Чаще всего в Сургут летают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Уфы и Сочи. В Тюмень приезжают в основном из Москвы, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Салехарда. Первое место в рейтинге популярности российских путешественников заняла Москва — 16% бронирований. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург (9,1%) и Сочи (7,9%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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