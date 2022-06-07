Тюмени предложили стать пилотным регионом для проекта Минпрома РФ

08 июня 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Промышленная ипотека позволит бизнесу приобретать новые площади под невысокую ставку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область может стать пилотным регионом России по внедрению промышленной ипотеки. Об этом 8 июня сообщил замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ Леонид Данилов во время конференции «ТОЛК. Просто о производстве», трансляция которой велась на YouTube. «Регион проводит активную экономическую политику, понимая потребность бизнеса в площадях. Мы возлагаем большие надежды на индустриальный парк „ДСК 500“. Если формат промышленной ипотеки может быть интересен предприятиям Тюменской области, то приглашаю поучаствовать в качестве пилотного региона», — заявил федеральный чиновник. Ипотека позволит бизнесу приобретать новые производственные площади под невысокую ставку. Гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец ответила, что область будет участвовать в проекте. «От такого предложения не откажемся», — отметила она. Ранее URA.RU писало, что создание парка «ДСК 500» позволит создать в Тюмени дополнительно 2000 высокооплачиваемых рабочих мест. Проект получил поддержку Минэкономразвития РФ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменская область может стать пилотным регионом России по внедрению промышленной ипотеки. Об этом 8 июня сообщил замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ Леонид Данилов во время конференции «ТОЛК. Просто о производстве», трансляция которой велась на YouTube. «Регион проводит активную экономическую политику, понимая потребность бизнеса в площадях. Мы возлагаем большие надежды на индустриальный парк „ДСК 500“. Если формат промышленной ипотеки может быть интересен предприятиям Тюменской области, то приглашаю поучаствовать в качестве пилотного региона», — заявил федеральный чиновник. Ипотека позволит бизнесу приобретать новые производственные площади под невысокую ставку. Гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец ответила, что область будет участвовать в проекте. «От такого предложения не откажемся», — отметила она. Ранее URA.RU писало, что создание парка «ДСК 500» позволит создать в Тюмени дополнительно 2000 высокооплачиваемых рабочих мест. Проект получил поддержку Минэкономразвития РФ.