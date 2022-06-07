07 июня 2022

Тюмени предложили стать пилотным регионом для проекта Минпрома РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Тюменьремдормаш. Тюмень, завод, тюменьремдормаш, производство
Промышленная ипотека позволит бизнесу приобретать новые площади под невысокую ставку Фото:

Тюменская область может стать пилотным регионом России по внедрению промышленной ипотеки. Об этом 8 июня сообщил замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ Леонид Данилов во время конференции «ТОЛК. Просто о производстве», трансляция которой велась на YouTube.

«Регион проводит активную экономическую политику, понимая потребность бизнеса в площадях. Мы возлагаем большие надежды на индустриальный парк „ДСК 500“. Если формат промышленной ипотеки может быть интересен предприятиям Тюменской области, то приглашаю поучаствовать в качестве пилотного региона», — заявил федеральный чиновник. Ипотека позволит бизнесу приобретать новые производственные площади под невысокую ставку.

Гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец ответила, что область будет участвовать в проекте. «От такого предложения не откажемся», — отметила она.

Ранее URA.RU писало, что создание парка «ДСК 500» позволит создать в Тюмени дополнительно 2000 высокооплачиваемых рабочих мест. Проект получил поддержку Минэкономразвития РФ.

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Тюменская область может стать пилотным регионом России по внедрению промышленной ипотеки. Об этом 8 июня сообщил замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ Леонид Данилов во время конференции «ТОЛК. Просто о производстве», трансляция которой велась на YouTube. «Регион проводит активную экономическую политику, понимая потребность бизнеса в площадях. Мы возлагаем большие надежды на индустриальный парк „ДСК 500“. Если формат промышленной ипотеки может быть интересен предприятиям Тюменской области, то приглашаю поучаствовать в качестве пилотного региона», — заявил федеральный чиновник. Ипотека позволит бизнесу приобретать новые производственные площади под невысокую ставку. Гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец ответила, что область будет участвовать в проекте. «От такого предложения не откажемся», — отметила она. Ранее URA.RU писало, что создание парка «ДСК 500» позволит создать в Тюмени дополнительно 2000 высокооплачиваемых рабочих мест. Проект получил поддержку Минэкономразвития РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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