Полпред Якушев дал важное поручение из-за угрозы стихийного бедствия в УрФО

27 февраля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поручил держать на строгом контроле ситуацию с лесными пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководству уральских регионов необходимо контролировать ситуацию с лесными пожарами. Такую установку на совещании дал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «Необходимо своевременно вводить на территориях особый противопожарный режим. Информация о каждом возгорании должна поступать максимально оперативно и быть достоверной. Это позволит принимать верные управленческие решения о привлечении нужного количества личного состава и техники, чтобы потушить пожар в первые сутки его возникновения», — отметил Владимир Якушев. Ранее URA.RU писало, что 2022 году полпред Якушев обсуждал борьбу с природными явлениями с губернаторами УрФО. Тогда речь шла о весенних паводках и лесных пожарах. Напомним, что 2021 году регионы УрФО оказались охвачены лесными пожарами.

Руководству уральских регионов необходимо контролировать ситуацию с лесными пожарами. Такую установку на совещании дал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «Необходимо своевременно вводить на территориях особый противопожарный режим. Информация о каждом возгорании должна поступать максимально оперативно и быть достоверной. Это позволит принимать верные управленческие решения о привлечении нужного количества личного состава и техники, чтобы потушить пожар в первые сутки его возникновения», — отметил Владимир Якушев. Ранее URA.RU писало, что 2022 году полпред Якушев обсуждал борьбу с природными явлениями с губернаторами УрФО. Тогда речь шла о весенних паводках и лесных пожарах. Напомним, что 2021 году регионы УрФО оказались охвачены лесными пожарами.