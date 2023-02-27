Полпред Якушев дал важное поручение из-за угрозы стихийного бедствия в УрФО

Руководству уральских регионов необходимо контролировать ситуацию с лесными пожарами. Такую установку на совещании дал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.
«Необходимо своевременно вводить на территориях особый противопожарный режим. Информация о каждом возгорании должна поступать максимально оперативно и быть достоверной. Это позволит принимать верные управленческие решения о привлечении нужного количества личного состава и техники, чтобы потушить пожар в первые сутки его возникновения», — отметил Владимир Якушев.
Ранее URA.RU писало, что 2022 году полпред Якушев обсуждал борьбу с природными явлениями с губернаторами УрФО. Тогда речь шла о весенних паводках и лесных пожарах. Напомним, что 2021 году регионы УрФО оказались охвачены лесными пожарами.
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