Полпред Якушев дал важное поручение из-за угрозы стихийного бедствия в УрФО

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Владимир Якушев в Доме добровольцев СО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев поручил держать на строгом контроле ситуацию с лесными пожарами Фото:

Руководству уральских регионов необходимо контролировать ситуацию с лесными пожарами. Такую установку на совещании дал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

«Необходимо своевременно вводить на территориях особый противопожарный режим. Информация о каждом возгорании должна поступать максимально оперативно и быть достоверной. Это позволит принимать верные управленческие решения о привлечении нужного количества личного состава и техники, чтобы потушить пожар в первые сутки его возникновения», — отметил Владимир Якушев.

Ранее URA.RU писало, что 2022 году полпред Якушев обсуждал борьбу с природными явлениями с губернаторами УрФО. Тогда речь шла о весенних паводках и лесных пожарах. Напомним, что 2021 году регионы УрФО оказались охвачены лесными пожарами.

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Руководству уральских регионов необходимо контролировать ситуацию с лесными пожарами. Такую установку на совещании дал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства. «Необходимо своевременно вводить на территориях особый противопожарный режим. Информация о каждом возгорании должна поступать максимально оперативно и быть достоверной. Это позволит принимать верные управленческие решения о привлечении нужного количества личного состава и техники, чтобы потушить пожар в первые сутки его возникновения», — отметил Владимир Якушев. Ранее URA.RU писало, что 2022 году полпред Якушев обсуждал борьбу с природными явлениями с губернаторами УрФО. Тогда речь шла о весенних паводках и лесных пожарах. Напомним, что 2021 году регионы УрФО оказались охвачены лесными пожарами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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