Кадыров почтил память командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

06 марта 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров назвал героем командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жоги Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал героем командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жогу, погибшего год назад при освобождении города Волноваха. Кадыров почтил память военного, отметив, что он всегда стремился покончить с преступлениями киевского режима. «Настоящим героем человека делают не слова, а поступки. Именно таким человеком — героем в полном смысле этого слова был командир батальона „Спарта“ Владимир Жога. Каждый военнослужащий Донецкой Народной Республики и в целом всего Донбасса знал Владимира как мужественного воина, который стремился навсегда покончить с преступлениями киевского режима», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале. Кадыров заявил, что Владимир Жога до последнего дня оставался верен своим принципам и для киевской стороны «был как кость в горле». Глава Чечни отметил, что уход Жоги невосполнимая утрата и его героическая жизнь сегодня является символ ом стойкости Донбасса перед лицом врага. Год назад в Донбассе в ходе боевых действий спецоперации погиб командир разведбатальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха». Жога погиб, когда помогал мирным жителям выйти из Волновахи, который находился под контролем Украины. О его смерти стало известно 5 марта 2022 года. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно) за мужество и героизм. В Донецке, в честь годовщины смерти командира батальона «Спарта» Владимира Жоги в зоне спецоперации на Украине, открыли мемориальную табличку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал героем командира разведбатальона «Спарта» Владимира Жогу, погибшего год назад при освобождении города Волноваха. Кадыров почтил память военного, отметив, что он всегда стремился покончить с преступлениями киевского режима. «Настоящим героем человека делают не слова, а поступки. Именно таким человеком — героем в полном смысле этого слова был командир батальона „Спарта“ Владимир Жога. Каждый военнослужащий Донецкой Народной Республики и в целом всего Донбасса знал Владимира как мужественного воина, который стремился навсегда покончить с преступлениями киевского режима», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале. Кадыров заявил, что Владимир Жога до последнего дня оставался верен своим принципам и для киевской стороны «был как кость в горле». Глава Чечни отметил, что уход Жоги невосполнимая утрата и его героическая жизнь сегодня является символ ом стойкости Донбасса перед лицом врага. Год назад в Донбассе в ходе боевых действий спецоперации погиб командир разведбатальона «Спарта» Владимир Жога с позывным «Воха». Жога погиб, когда помогал мирным жителям выйти из Волновахи, который находился под контролем Украины. О его смерти стало известно 5 марта 2022 года. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно) за мужество и героизм. В Донецке, в честь годовщины смерти командира батальона «Спарта» Владимира Жоги в зоне спецоперации на Украине, открыли мемориальную табличку.