Российские войска отразили восемь атак ВСУ

13 июля 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

Украина не смогла прорвать российскую линию обороны на двух направлениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки подразделения группировки «Юг» отразили восемь атак штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Успешно отразили восемь атак ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Ударами по противнику с воздуха поддержали вертолеты армейской авиации в районе села Богдановка», — рассказал Вадим Астафьев, его слова приводит ТАСС. Также группировка «Юг» при помощи огнеметных систем «Солнцепек» поразила живое скопление сил в районах населенных пунктов Ягодное и Авдеевка. К тому же подразделения Украины лишились двух минометов около Приволья (ЛНР) и одного склада беспилотников. Армия Украины пыталась прорваться на трех направлениях 10 июля. Однако группировка «Юг» не дала ей этого сделать. Был нанесен удар по склонениям живой силы противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. Линия фронта значительно не менялась. Параллельно с наступлением Украины развивается российская операция. Так, 11 июля армия России продвинулась на 1,5 километра в глубину и на 2 км по фронту, передает RT.

За сутки подразделения группировки «Юг» отразили восемь атак штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Успешно отразили восемь атак ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Ударами по противнику с воздуха поддержали вертолеты армейской авиации в районе села Богдановка», — рассказал Вадим Астафьев, его слова приводит ТАСС. Также группировка «Юг» при помощи огнеметных систем «Солнцепек» поразила живое скопление сил в районах населенных пунктов Ягодное и Авдеевка. К тому же подразделения Украины лишились двух минометов около Приволья (ЛНР) и одного склада беспилотников. Армия Украины пыталась прорваться на трех направлениях 10 июля. Однако группировка «Юг» не дала ей этого сделать. Был нанесен удар по склонениям живой силы противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. Линия фронта значительно не менялась. Параллельно с наступлением Украины развивается российская операция. Так, 11 июля армия России продвинулась на 1,5 километра в глубину и на 2 км по фронту, передает RT.