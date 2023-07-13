Российские войска отразили восемь атак ВСУ

За сутки подразделения группировки «Юг» отразили восемь атак штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Успешно отразили восемь атак ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Ударами по противнику с воздуха поддержали вертолеты армейской авиации в районе села Богдановка», — рассказал Вадим Астафьев, его слова приводит ТАСС.
Также группировка «Юг» при помощи огнеметных систем «Солнцепек» поразила живое скопление сил в районах населенных пунктов Ягодное и Авдеевка. К тому же подразделения Украины лишились двух минометов около Приволья (ЛНР) и одного склада беспилотников.
Армия Украины пыталась прорваться на трех направлениях 10 июля. Однако группировка «Юг» не дала ей этого сделать. Был нанесен удар по склонениям живой силы противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка.
Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. Линия фронта значительно не менялась. Параллельно с наступлением Украины развивается российская операция. Так, 11 июля армия России продвинулась на 1,5 километра в глубину и на 2 км по фронту, передает RT.
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