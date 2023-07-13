Российские войска отразили восемь атак ВСУ

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Украина не смогла прорвать российскую линию обороны на двух направлениях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За сутки подразделения группировки «Юг» отразили восемь атак штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Успешно отразили восемь атак ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Ударами по противнику с воздуха поддержали вертолеты армейской авиации в районе села Богдановка», — рассказал Вадим Астафьев, его слова приводит ТАСС.

Также группировка «Юг» при помощи огнеметных систем «Солнцепек» поразила живое скопление сил в районах населенных пунктов Ягодное и Авдеевка. К тому же подразделения Украины лишились двух минометов около Приволья (ЛНР) и одного склада беспилотников.

Армия Украины пыталась прорваться на трех направлениях 10 июля. Однако группировка «Юг» не дала ей этого сделать. Был нанесен удар по склонениям живой силы противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. Линия фронта значительно не менялась. Параллельно с наступлением Украины развивается российская операция. Так, 11 июля армия России продвинулась на 1,5 километра в глубину и на 2 км по фронту, передает RT.

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За сутки подразделения группировки «Юг» отразили восемь атак штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Успешно отразили восемь атак ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Ударами по противнику с воздуха поддержали вертолеты армейской авиации в районе села Богдановка», — рассказал Вадим Астафьев, его слова приводит ТАСС. Также группировка «Юг» при помощи огнеметных систем «Солнцепек» поразила живое скопление сил в районах населенных пунктов Ягодное и Авдеевка. К тому же подразделения Украины лишились двух минометов около Приволья (ЛНР) и одного склада беспилотников. Армия Украины пыталась прорваться на трех направлениях 10 июля. Однако группировка «Юг» не дала ей этого сделать. Был нанесен удар по склонениям живой силы противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За это время она не смогла достичь существенных успехов. Линия фронта значительно не менялась. Параллельно с наступлением Украины развивается российская операция. Так, 11 июля армия России продвинулась на 1,5 километра в глубину и на 2 км по фронту, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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