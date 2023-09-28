В ЛНР заявили, что ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать отряд РФ

Командир Зенит: ВСУ пытались атаковать отряд РФ под видом сдачи в плен

28 сентября 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Командир «Зенит» сообщил, что российские силы устроили массированный обстрел минометом по ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВСУ под видом сдачи в плен предприняли попытку атаки позиций казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» в районе Спорного в ЛНР. Об этом заявил командир батальона с позывным Зенит. По его словам, попытка атаки была предотвращена, ВСУ потеряли не менее восьми военных. «Противник пытался обмануть нас: вышли на наши частоты и сказали, что идут сдаваться <…> Я дал команду роте не подпускать их ближе 50 метров и на расстоянии 50 метров скомандовать подползать к нашим позициям по одному. Этот вариант их не устроил, они открыли огонь на поражение, стали бросать гранаты», — сообщил Зенит. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что российские силы начали обстрел стрелковым оружием. Командир заявил, что бойцов ВСУ было 13 человек. По его словам, они шли с белым флагом. Он отметил, что первый украинский солдат подорвался на мине. Зенит подчеркнул, что в это же время с другого фланга позиции отряда вторая группа ВСУ предприняла попытку штурма. Он отметил, что украинские бойцы смогли занять брошенный окоп, однако их заметил разведывательный дрон казаков, с которого были наведены минометы. Командир сообщил, что одна мина прилетела в скопление украинской пехоты, уничтожив двоих солдат. ВСУ отступили, так как продолжался массированный минометный обстрел. По словам командира, ВСУ отправили на совершение атаки 35 солдат, не менее восьми погибли. Зенит подчеркнул, что погибших и пострадавших может быть больше, так как по отступавшим также совершались удары минометами. Ранее представитель оперативных служб заявил, что больше десяти тысяч военнослужащих ВСУ сдались в плен, используя частоту 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Украинские солдаты начали массово сдаваться в плен из-за голода, усталости и разочарования в украинском командовании, передает «Ридус». Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что военный ресурс Украины почти истощен, передает «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы ВСУ под видом сдачи в плен предприняли попытку атаки позиций казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» в районе Спорного в ЛНР. Об этом заявил командир батальона с позывным Зенит. По его словам, попытка атаки была предотвращена, ВСУ потеряли не менее восьми военных. «Противник пытался обмануть нас: вышли на наши частоты и сказали, что идут сдаваться <…> Я дал команду роте не подпускать их ближе 50 метров и на расстоянии 50 метров скомандовать подползать к нашим позициям по одному. Этот вариант их не устроил, они открыли огонь на поражение, стали бросать гранаты», — сообщил Зенит. Его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что российские силы начали обстрел стрелковым оружием. Командир заявил, что бойцов ВСУ было 13 человек. По его словам, они шли с белым флагом. Он отметил, что первый украинский солдат подорвался на мине. Зенит подчеркнул, что в это же время с другого фланга позиции отряда вторая группа ВСУ предприняла попытку штурма. Он отметил, что украинские бойцы смогли занять брошенный окоп, однако их заметил разведывательный дрон казаков, с которого были наведены минометы. Командир сообщил, что одна мина прилетела в скопление украинской пехоты, уничтожив двоих солдат. ВСУ отступили, так как продолжался массированный минометный обстрел. По словам командира, ВСУ отправили на совершение атаки 35 солдат, не менее восьми погибли. Зенит подчеркнул, что погибших и пострадавших может быть больше, так как по отступавшим также совершались удары минометами. Ранее представитель оперативных служб заявил, что больше десяти тысяч военнослужащих ВСУ сдались в плен, используя частоту 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. Украинские солдаты начали массово сдаваться в плен из-за голода, усталости и разочарования в украинском командовании, передает «Ридус». Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что военный ресурс Украины почти истощен, передает «Дни.ру».