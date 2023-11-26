Полиция ждет в Тобольске поезд из Нового Уренгоя, где произошла поножовщина

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Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, полиция, ржд, жд вокзал, омон
Полиция ждет поезд из Нового Уренгоя на станции Тобольска Фото:

В поезде, следующем из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, произошел конфликт между пассажирами. По информации в соцсети, на станции города Тобольска (Тюменская область) дебоширов встречает полиция.

«В одном из вагонов пассажирского поезда, следующего по маршруту Новый Уренгой — Уфа, произошел конфликт между пассажирами. Предварительно, есть ножевые. Пассажирский поезд должен прибыть на станцию Тобольск. На ЖД вокзал сейчас едет полиция», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск».

На место ЧП также направляется скорая помощь. Прибытие поезда ожидалось в 22 часа 30 минут.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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В поезде, следующем из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, произошел конфликт между пассажирами. По информации в соцсети, на станции города Тобольска (Тюменская область) дебоширов встречает полиция. «В одном из вагонов пассажирского поезда, следующего по маршруту Новый Уренгой — Уфа, произошел конфликт между пассажирами. Предварительно, есть ножевые. Пассажирский поезд должен прибыть на станцию Тобольск. На ЖД вокзал сейчас едет полиция», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск». На место ЧП также направляется скорая помощь. Прибытие поезда ожидалось в 22 часа 30 минут. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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