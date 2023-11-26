Полиция ждет в Тобольске поезд из Нового Уренгоя, где произошла поножовщина

26 ноября 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Полиция ждет поезд из Нового Уренгоя на станции Тобольска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поезде, следующем из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, произошел конфликт между пассажирами. По информации в соцсети, на станции города Тобольска (Тюменская область) дебоширов встречает полиция. «В одном из вагонов пассажирского поезда, следующего по маршруту Новый Уренгой — Уфа, произошел конфликт между пассажирами. Предварительно, есть ножевые. Пассажирский поезд должен прибыть на станцию Тобольск. На ЖД вокзал сейчас едет полиция», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск». На место ЧП также направляется скорая помощь. Прибытие поезда ожидалось в 22 часа 30 минут. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

В поезде, следующем из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, произошел конфликт между пассажирами. По информации в соцсети, на станции города Тобольска (Тюменская область) дебоширов встречает полиция. «В одном из вагонов пассажирского поезда, следующего по маршруту Новый Уренгой — Уфа, произошел конфликт между пассажирами. Предварительно, есть ножевые. Пассажирский поезд должен прибыть на станцию Тобольск. На ЖД вокзал сейчас едет полиция», — сообщается в telegram-канале «Типичный Тобольск». На место ЧП также направляется скорая помощь. Прибытие поезда ожидалось в 22 часа 30 минут. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.