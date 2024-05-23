Застройщик из Екатеринбурга возведет парк в пермском селе

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В селе Фролы появится индустриально-логистический парк
В селе Фролы появится индустриально-логистический парк Фото:

Группы R1 и «Брозэкс» из Екатеринбурга создали совместную компанию СЗ «Синергия» и планируют построить индустриально-логистический парк в селе Фролы Пермского муниципального округа. Его площадь составит 55 тысяч квадратных метров.

«Парк, который планирует возвести СЗ «Синергия» будет носить название «Дружба. Пермь». Индустриально-логистическое пространство займет площадь в 55 тысяч квадратных метров и будет возведено в два этапа», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на заседание краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, которое состоялось 22 мая на форуме «Дни пермского бизнеса».

По словам директора СЗ «Синергия» Сергея Яна, в проект по строительству парка инвестировано 2,4 млрд рублей. Компания добилась присвоения проекту статус «приоритетный инвестиционный.

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Группы R1 и «Брозэкс» из Екатеринбурга создали совместную компанию СЗ «Синергия» и планируют построить индустриально-логистический парк в селе Фролы Пермского муниципального округа. Его площадь составит 55 тысяч квадратных метров. «Парк, который планирует возвести СЗ «Синергия» будет носить название «Дружба. Пермь». Индустриально-логистическое пространство займет площадь в 55 тысяч квадратных метров и будет возведено в два этапа», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на заседание краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, которое состоялось 22 мая на форуме «Дни пермского бизнеса». По словам директора СЗ «Синергия» Сергея Яна, в проект по строительству парка инвестировано 2,4 млрд рублей. Компания добилась присвоения проекту статус «приоритетный инвестиционный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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