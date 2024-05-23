Застройщик из Екатеринбурга возведет парк в пермском селе

Группы R1 и «Брозэкс» из Екатеринбурга создали совместную компанию СЗ «Синергия» и планируют построить индустриально-логистический парк в селе Фролы Пермского муниципального округа. Его площадь составит 55 тысяч квадратных метров.
«Парк, который планирует возвести СЗ «Синергия» будет носить название «Дружба. Пермь». Индустриально-логистическое пространство займет площадь в 55 тысяч квадратных метров и будет возведено в два этапа», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на заседание краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, которое состоялось 22 мая на форуме «Дни пермского бизнеса».
По словам директора СЗ «Синергия» Сергея Яна, в проект по строительству парка инвестировано 2,4 млрд рублей. Компания добилась присвоения проекту статус «приоритетный инвестиционный.
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