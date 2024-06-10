Мантуров наградил топ-менеджера УВЗ, известного по встречам с Путиным

Член совета директоров концерна «Уралвагонзавод» Игорь Мешков, известный по ярким вопросам президенту Владимиру Путину, получил медаль от главы российского министерства промышленности Дениса Мантурова. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
Мешкову вручили медаль «Михаила Калашникова». Ею, как правило, награждают военнослужащих, а также работников оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских, производственных организаций за инновации при разработке военной техники. Концерн «Уралвагонзавод» объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Одно из ключевых предприятий концерна находится в Нижнем Тагиле и занимается выпуском танков.
Широкой общественности Мешков известен своими выступлениями на встречах Российского союза промышленников и предпринимателей с президентом РФ Владимиром Путиным. В 2023 году он, буквально отвоевав право на обращение к Путину, сообщил, что у него (Мешкова) — две дочери, перед этим проронив недвусмысленное: «Кому-то больше повезло, кому-то — меньше». А потом попросил госнаграду для гендиректора ММК Павла Шиляева. Зал смеялся. В 2024-м предложил главе государства подарить председателю КНР Си Цзиньпиню его любимую книгу.
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