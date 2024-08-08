Хоккеисты клуба «Зауралье» из Кургана в упорной борьбе нанесли поражение команде «Рубин» из Тюмени в домашнем матче на турнире имени Парышева. Об этом рассказали представители курганского клуба в соцсети.
«Курганские хоккеисты проявили свой зауральский характер. Они в первом тайме проигрывали тюменскому „Рубину“ 0:2, затем отыгрались и одержали победу со счетом 4:2», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ХК «Зауралье» в соцсети «ВКонтакте».
В первом периоде голы забили тюменцы Владимир Бобылев и Владислав Джиошвили. Во втором тайме один гол отыграл курганец Андрей Ерофеев, а в третьем периоде дважды поразил ворота «Рубина» Тимур Закиров и одну шайбу забил Павел Тютнев из ХК «Зауралье».
В первой игре на турнире команда ХК «Зауралье» проиграла клубу «Челмет» из Челябинска со счетом 1:2. У курганцев гол забил в третьем периоде Григорий Глебов. У челябинцев отличились голами Александр Кирпичников и Никита Екимов.
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