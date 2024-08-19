Кухарук поручил восстановить дорожные указатели на Тюмень, которых не было при Комаровой

Врио губернатора Кухарук возвращает указатели на Тюмень, которых не было в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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На дорогах ХМАО появляются новые указатели
На дорогах ХМАО появляются новые указатели Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил восстановить дорожные указатели на Тюмень, которых не было при его предшественнице. Во времена экс-губернатора Натальи Комаровой областная столица редко упоминалась на дорожных знаках, а имеющиеся указатели, по данным источников URA.RU, могли неверно отражать километраж.

«Было это совпадением или следствием ярко выраженной нелюбви экс-главы региона к южным соседям, остается только гадать. С назначением Кухарука врио губернатора таблички начали приводить в соответствие. Сейчас на федеральных и региональных трассах размещают новые актуальные указатели», — сообщает инсайдер.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил восстановить дорожные указатели на Тюмень, которых не было при его предшественнице. Во времена экс-губернатора Натальи Комаровой областная столица редко упоминалась на дорожных знаках, а имеющиеся указатели, по данным источников URA.RU, могли неверно отражать километраж. «Было это совпадением или следствием ярко выраженной нелюбви экс-главы региона к южным соседям, остается только гадать. С назначением Кухарука врио губернатора таблички начали приводить в соответствие. Сейчас на федеральных и региональных трассах размещают новые актуальные указатели», — сообщает инсайдер. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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