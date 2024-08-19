Кухарук поручил восстановить дорожные указатели на Тюмень, которых не было при Комаровой

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил восстановить дорожные указатели на Тюмень, которых не было при его предшественнице. Во времена экс-губернатора Натальи Комаровой областная столица редко упоминалась на дорожных знаках, а имеющиеся указатели, по данным источников URA.RU, могли неверно отражать километраж.
«Было это совпадением или следствием ярко выраженной нелюбви экс-главы региона к южным соседям, остается только гадать. С назначением Кухарука врио губернатора таблички начали приводить в соответствие. Сейчас на федеральных и региональных трассах размещают новые актуальные указатели», — сообщает инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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