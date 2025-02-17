Горожане пожаловались, что тюменский подрядчик «Гарант» не убрал строительный мусор и старые остатки моста после капитального ремонта сооружения по улице Бурова-Петрова. Об этом сообщил один из очевидцев.
«В прошлом году делали ремонт моста возле „Корвета“. Мало того, что к качеству выполнения работ есть большие вопросы, так еще и под мостом разбросан строительный мусор и остатки старого моста. Кто это убирать будет?» — возмутился житель города. Видео с обстановкой под мостом он опубликовал в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Капитальный ремонт моста подрядчик закончил в декабре 2024 года. Работы на объекте велись с весны. Ранее подрядчик из Тюмени уже обновлял несколько мостов в областном центре.
Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию «Гарант». Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.