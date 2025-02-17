Тюменский подрядчик не убрал останки старого моста после капремонта в Кургане. Видео

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Горожане пожаловались, что подрядчик не убрал строительный мусор после ремонта моста
Горожане пожаловались, что подрядчик не убрал строительный мусор после ремонта моста Фото:

Горожане пожаловались, что тюменский подрядчик «Гарант» не убрал строительный мусор и старые остатки моста после капитального ремонта сооружения по улице Бурова-Петрова. Об этом сообщил один из очевидцев. 

«В прошлом году делали ремонт моста возле „Корвета“. Мало того, что к качеству выполнения работ есть большие вопросы, так еще и под мостом разбросан строительный мусор и остатки старого моста. Кто это убирать будет?» — возмутился житель города. Видео с обстановкой под мостом он опубликовал в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Капитальный ремонт моста подрядчик закончил в декабре 2024 года. Работы на объекте велись с весны. Ранее подрядчик из Тюмени уже обновлял несколько мостов в областном центре. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию «Гарант». Ответ ожидается.

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Горожане пожаловались, что тюменский подрядчик «Гарант» не убрал строительный мусор и старые остатки моста после капитального ремонта сооружения по улице Бурова-Петрова. Об этом сообщил один из очевидцев.  «В прошлом году делали ремонт моста возле „Корвета“. Мало того, что к качеству выполнения работ есть большие вопросы, так еще и под мостом разбросан строительный мусор и остатки старого моста. Кто это убирать будет?» — возмутился житель города. Видео с обстановкой под мостом он опубликовал в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». Капитальный ремонт моста подрядчик закончил в декабре 2024 года. Работы на объекте велись с весны. Ранее подрядчик из Тюмени уже обновлял несколько мостов в областном центре.  Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию «Гарант». Ответ ожидается.
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