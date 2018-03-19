Новая интрига Тюмени: какую награду Якушев попросит за успешные выборы

06:12 19 марта 2018 0

Владимир Якушев сработал на выборах с математической точностью: минимум суеты, максимум в числах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

18 марта 2018 года в очередной раз стало доказательством умения администрации Тюменской области работать с избирателями, явка в регионе оказалась высокой. Политологи отмечают, что эту кампанию власти области отработали в стандартном предвыборном ритме. «По Тюмени особых проблем с явкой никогда не было в отличие от Свердловской области, Курганской области, даже от ХМАО, где явка невысокая по крупным городам», — полагает политолог Александр Безделов. Он отметил, что тюменский избиратель уже «натренировал себя», и без всяких конкурсов идет на участки.

Умение обеспечить выборы высокими показателями — сильное качество для любого российского губернатора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Параллельно с выборами в городе и области проводились фестивали, концерты и розыгрыши, в которых подарок достается каждому участнику. В этом году в областном центре стартовал фестиваль «Тюменская весна». В учебных заведениях — где, как правило, и располагаются участки — прошли «битвы хоров» школьников, а родителей старшеклассников позвали самих написать ЕГЭ. Для молодежи в городе устроили конкурс селфи. Для более старшего возраста подготовили продовольственные ярмарки, полевую кухню и викторины. Зоны развлечений развернулись почти на 200 городских площадках.

В четырех городах юга области — Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске, а также в «столичном» Тюменском районе — жители выбирали не только президента России, но и объект благоустройства. В качестве вариантов населению было предложено строительство бассейнов, спорткомплексов, катков и парков отдыха. Кроме того, строительство новых объектов организаторы выборов поставили в прямую зависимость от явки: стройка начнется только если на участки придет больше 75% горожан.

В целом, выборы-2018 прошли в Тюменской области спокойно, не считая мелких скандалов в местном отделении КПРФ, а также историй с молодыми представителями оппозиции. У руководителей штаба Ксении Собчак Антона Михальчука и Михаила Уварова, напомним, в биографии оказалась не только работа на двух хозяев, но и мелкие кражи спиртного из магазинов. Более того, тюменская студентка Екатерина Козеева прославила регион в борьбе с сообщениями проекта «Карта нарушений» «Голоса».

В Тюменской области самая низкая явка на президентских выборах за последние 18 лет была зафиксирована в 2000 году — на участки тогда пришло лишь 66,43% жителей региона, обладавших избирательным правом. За Владимира Путина тогда отдали свои голоса 54,14% тюменцев. Уже в 2004-м явка составила 77,24%, Путина поддерживали 73,59% избирателей. Через четыре года, в 2012-м, явка снизилась и составила 79,15%, причем Путина президентом захотели видеть 73,10% жителей региона.

Напомним, по предварительным данным, явка в Тюменской области составила 74,85%. За Путина проголосовали 81,6% (293 014) избирателей.

Безделов считает, что за выдающиеся результаты в работе в российской системе власти принято награждать отличившихся. В случае с главами муниципалитетов, показавших высокую явку, лучшей наградой будет пролонгация полномочий. Если речь идет о чиновнике уровня губернатора — это может быть перевод на более высокую должность, либо поддержка какого-либо решения, продвигаемого главой региона.

Отметим, нынешний губернатор области Владимир Якушев юридически работает только первый срок (после изменения процедуры избрания прежние циклы аннулировались).

Высокие показатели на выборах вполне могут стать аргументом для продления полномочий главы области в 2019 году.

Политологи уверены: Якушев способен грамотно использовать свой успех Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Такую вариант развития событий допускает политконсультант Леонид Давыдов, однако отмечает, что к 2019 году политический ландшафт страны может измениться. «Они (Тюменская область) молодцы. Такие результаты выборов — это хорошие переговорные позиции. И если устав региона позволяет нынешнему главе переизбраться на новый срок, никаких преград для этого я не вижу. Другое дело, что 2019 год, это совсем не завтра», — отмечает Давыдов в беседе с «URA.RU».

После официального вступления в должность, президент России обновит состав федерального правительства. Также администрация Кремля проведет соответствующий «разбор полетов» с регионами. Ожидается, что главы тех частей страны, где итоги выборов окажутся неудовлетворительными, покинут свои посты.