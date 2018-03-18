20:02 18 марта 2018 0

Вот такой симпатичный разоблачитель показал «Голосу» ошибочность «карты нарушений» Фото: читатели «URA.RU»

Разоблачителем «Карты нарушений на выборах» проекта «Голос», чей эксперимент вторые сутки обсуждает вся страна, оказалась студентка Строительного института Тюменского индустриального университета Екатерина Козеева. О своем эксперименте она рассказала анонимно в группе «Тюмень» во «ВКонтакте», но нашему агентству удалось найти девушку.

О «Карте нарушений» девушка узнала от друзей. «Мне стало интересно, как работает эта система, как проходит модерация обращений на сайте. Проверяют ли люди, отвечающие за ресурс, поступающую к ним информацию. Так и родилась идея создать несколько фейковых нарушений. А когда через пару часов мои обращения, в которых содержалась заведомо ложная информация, были опубликованы на сайте, я решила рассказать об этом всем», — рассказала Козеева, сумевшая доказать полную несостоятельность ресурса.

Студентка придумала, что «руководство сети магазинов „Пчелка“ в Тюмени отправляло своих работников на выборы», тогда как «Пчелка» на тот момент не существовала уже четыре года, написала о нарушениях в 87-й школе, которой в Тюмени не существует, а также нафантазировала о принуждениях в медакадемии и в курганском спорткомплексе «Зауралец». «Оказалось, что сайту организации „Голос“ вообще нельзя верить. Уже тот факт, что публиковал информацию не тот человек, за которого он себя выдает, вызывает большие сомнения в честности ресурса», — считает Екатерина.

Вдохновившись примером землячки, наше агентство объявило конкурс: если вы найдете фейковое сообщение о нарушении — присылайте в нашу редакцию (obzor@ura.ru). Отправитель самой интересной лжи получит приз.