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31 октября 2017
30 октября 2017
08:07  31 октября 2017 0

Латинская Америка поможет Екатеринбургу получить ЭКСПО 2025

ИННОПРОМ-2017. Второй день международной выставки. Екатеринбург, логотип, макет, expo2025, экспо2025, экспо городок
Заявку столицы Урала поддержат на международном уровнеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Российские власти ожидают, что страны Латинской Америки поддержат заявку Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО 2025, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Перспектива проведения ЭКСПО 2025 в уральской столице обсуждалась с государствами Латинской Америки, рассказал чиновник в интервью ТАСС. По словам Каламанова, он провел переговоры с представителями Бразилии, Колумбии, Аргентины, Гватемалы, Эквадора, Панамы Сальвадора и Доминиканской Республики.

Замминистра напомнил, что у России имеется большой опыт проведения международных мероприятий. Каламанов убежден, что это поможет Екатеринбургу достойно провести ЭКСПО-2025.

Как ранее писало «URA.RU», Екатеринбург-ЭКСПО получил международное признание.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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