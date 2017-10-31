Латинская Америка поможет Екатеринбургу получить ЭКСПО 2025

Российские власти ожидают, что страны Латинской Америки поддержат заявку Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО 2025, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
Перспектива проведения ЭКСПО 2025 в уральской столице обсуждалась с государствами Латинской Америки, рассказал чиновник в интервью ТАСС. По словам Каламанова, он провел переговоры с представителями Бразилии, Колумбии, Аргентины, Гватемалы, Эквадора, Панамы Сальвадора и Доминиканской Республики.
Замминистра напомнил, что у России имеется большой опыт проведения международных мероприятий. Каламанов убежден, что это поможет Екатеринбургу достойно провести ЭКСПО-2025.
Как ранее писало «URA.RU», Екатеринбург-ЭКСПО получил международное признание.