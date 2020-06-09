На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение

Ремонт дороги продлится до 31 августа Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск ввели реверсивное движение в районе села Уват. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Уралуправтодор. Причина ограничения — ремонт.

«На автодороге Р-404, на участке 367-378 км ввели реверсивное движение. Установлен светофор. Там стартовали работы по устройству слоев износа. Ремонт будет проводиться с 9 июня по 31 августа», — рассказали в дорожном предприятии.

Ранее URA.RU писало, что трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли недалеко от Тобольска. Для транспорта организован объезд.