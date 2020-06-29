Как вести себя россиянам в тяжелых экономических условиях? Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Экономическая ситуация в стране заставила россиян изменить потребительское поведение и сократить расходы. Кому-то приходится отказываться от необязательных трат и откладывать деньги в кубышку, а кто-то вкладывает свои накопления в недвижимость. Во вторник, 30 июня, в 18:00 (время уральское) URA.RU проведет стрим на своем youtube-канале и на страницах в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Facebook, чтобы выяснить, как вести себя россиянам в тяжелый период.

Гостями стрима станут директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Олег Попков, доктор экономических наук, проектор УрГЭУ Максим Марамыгин и заместитель председателя Некоммерческого объединения «Уральский банковский союз» Евгений Болотин.

Мы узнаем, какие стратегии потребительского поведения выбирают сегодня россияне, стоит ли брать кредиты во время пандемии, есть ли подводные камни льготного ипотечного кредитования. Если у вас возникли другие вопросы — задавайте их на нашей странице в социальных сетях или оставляйте в комментариях под этой новостью.