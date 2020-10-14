В России хотят удвоить список «грязных» городов

В России хотят увеличить список городов-участников проекта «Чистый воздух» Фото: Илья Московец © URA.RU

Список «грязных» российских городов, которые получают дотации на улучшение экологии, предлагают увеличить вдвое. Их хотят включить в федеральный проект «Чистый воздух», предусматривающий 500 млрд рублей на обновление транспорта и производства. Об этом журналистам рассказали в общественных советах при Минприроды, Росприроднадзоре и Росгидромете.

Доклад с соответствующей инициативой будет озвучен 15 октября на заседании в министерстве природы. «Есть города, где ситуация с загрязнением воздуха значительно хуже, поэтому список должен быть пересмотрен <…>. Только в пяти населенных пунктах, где реализуется проект, высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Большая часть таких городов в программу не включена», — приводит газета «Известия» слова и. о. председателя общественного совета при Минприроды Александра Закондырина.

Речь, как отмечается, идет об Абакане, Зиме, Кызыле, Лесосибирске, Минусинске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Селенгинске, Шелехове, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ и Иркутске. Эти города, как считают экологи, необходимо в первую очередь включить в проект «Чистый воздух». Сейчас же указанная сумма распределяется между Братском, Красноярском, Липецком, Магнитогорском, Медногорском, Нижним Тагилом, Новокузнецком, Норильском, Омском, Челябинском, Череповцом и Читой.