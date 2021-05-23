Пермяк высмеял Кадырова в TikTok, удалил видео и извинился

Кадырова назвали «шайтаном» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми подросток записал видео в TikTok, в котором высказался о главе Чечни Рамзана Кадырова. Позже молодой человек удалил видео и извинился перед Кадыровым. Видео с извинениями опубликовано в соцсетях.

Ранее 15-летний подросток из Дагестана, который живет в городе Чехов Подмосковья, назвал Кадырова «шайтаном» и сказал, что он не человек, пишет «Национальная служба новостей». Родственники мальчика записали видео и извинились перед Кадыровым за воспитание подростка.

«Я считаю, что это неправильно. Рамзана Кадырова нужно уволить с должности главы Чеченской республики за такое поведение в отношении граждан, особенно граждан другой республики — Дагестанцев», — сказал подросток из Перми на видео в соцсети TikTok. Так он отреагировал на новости об извинениях за оскорбления в адрес Кадырова. Пермяк заявил, что тоже считает Кадырова «шайтаном». Видео опубликовано в telegram-канале «Осторожно, новости».

Позже молодой человек удалил аккаунт в соцсетях и записал ролик, где извинился перед Кадыровым, пишет телеканал 360. «Я для привлечения подписчиков позволил себе оскорбления в адрес Кадырова. И сразу пожалел о своем поступке, но видео уже распространилось», — сказал он. Подросток назвал Кадырова настоящим мужчиной и лидером своего народа, а себя «шайтаном и лохом». Также он сказал, что сожалеет о своем поведении и просит прощения.