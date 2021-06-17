Единороссы показали, как за пять лет изменили страну

Фракция «Единой России» в Госдуме отчиталась о своих итогах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Фракция «Единой России» подвела итоги своей работы в седьмом созыве Госдумы. Одним из главных ее направлений было решение социальных проблем, сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев на брифинге 17 июля.

«В этом созыве были приняты беспрецедентные решения по инициативе президента [Владимира Путина] по поддержке семей с детьми — увеличены пособия, введены новые, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка», — отметил Исаев. Также он напомнил о введении бесплатного горячего питания в школах для учеников младших классов и о появлении системы социального контракта, в развитии которой участвовала «Единая Россия».

Кроме того, единороссы обеспечивали повышение минимального размера оплаты (с 2021 года показатель превысил прожиточный минимум), работали над мерами поддержки жителей и бизнеса в пандемию. Например, приняли закон о дистанционной работе, который защитил права 6 миллионов людей ушедших на «удаленку». Еще был упрощен порядок получения социальных выплат. Они стали начисляться автоматически — без сбора различных документов.

Депутаты в регионах уделяют внимание инициативам коллег из Госдумы Фото: пресс-служба «Единой России»

«Цифровизация коснулась и здравоохранения. Благодаря тем решениям, которые сегодня приняты, сегодня человек имеет возможность получить консультацию врача онлайн — в том числе находясь за тысячи километров от специалиста» — сказал Исаев. Он отметил, что перевод в онлайн различных государственных услуг станет одним из направлений работы следующего созыва Госдумы. По словам Исаева, Госдума также продолжит работу по выравниванию бюджетных возможностей регионов, развитию программы «Комплексного развития сельских территорий» и благоустройству городов.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров особо выделил создание народного бюджетирования (граждане получили возможность обсуждать с муниципалитетами проекты, на которые нужно выделить средства в первую очередь). Депутат добавил, что хорошо себя зарекомендовал закон о самозанятых, охвативший 2,3 млн человек. «Мы смогли аккумулировать средства, создать очень эффективный механизм для работы, который сегодня позволяет стране решать еще более амбициозные задачи по повышению качества жизни людей и конкурентоспособности страны», — заключил он.

Последние пять лет единороссы уделяли значительное внимание социальным проектам Фото: пресс-служба «Единой России»

Депутаты от «Единой России» в регионах уделяют значительное внимание инициативам исходящим от коллег в Госдуме, отметил руководитель фракции ЕР в ямальском заксобрании Виктор Казарин. «Так в эту сессию, при участии представителей исполнительной власти региона, профсоюзных лидеров, предпринимательского сообщества и общественников, мы обсудили поправки в федеральный закон о занятости», — сказал политик. Руководитель фракции ЕР в курганской облдуме Марат Исламов отметил и собственные инициативы депутатов в субъекте: «По инициативе нашей фракции в Курганской области принят региональный закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей (снюсов) несовершеннолетним. За счет областного бюджета дети-сироты обеспечиваются жильем. По предложению „Единой России“ введена возможность строительства нового жилья за счет бюджета».

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии 9 июня, когда подвел итоги ее работы за пять лет. Политик тогда сообщил, что предвыборная программа 2016 года выполнена и дал поручения по подготовке новой программы к выборам 2021 года.