Библиотекарь и учитель из ХМАО пойманы с поддельными ПЦР-тестами

Учительница и библиотекарь школы №14 из Нягани (ХМАО) предоставили в отдел кадров учреждения поддельные ПЦР-тесты и на этом основании вышли на работу из отпусков. Фейковые документы во время проверки обнаружили местные полицейские. О спецмероприятиях URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«В отношении работниц школы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ „Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей“. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года», — добавили в полиции ХМАО.
Поддельные документы библиотекаря и учительницы были выявлены сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Нягани (бывший ОБЭП) при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Источник в силовых структурах ХМАО рассказал URA.RU, что фейковые справки выданы якобы одной из коммерческих лабораторий, расположенных в Ялуторовске (Тюменская область). «Для проверки подлинности предоставленные документы были направлены в лабораторию, в которой они якобы выдавались. Медицинская организация подтвердила, что результаты лабораторных исследований на COVID-19 являются поддельными, ранее гражданки с такими анкетными данными в медучреждение не обращались», — сообщили в полиции ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что обязательная вакцинация, введенная в отношении многих жителей ХМАО, породила черный рынок фальшивок. По словам собеседника агентства, стоимость липовой вакцинации варьируется от 9 до 25 тысяч рублей и зависит от жадности медработника. А получить поддельный ПЦР-тест, временно освобождающий от необходимости ставить прививку, стоит еще дешевле.
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