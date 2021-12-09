В тюменском городе эвакуирут жителей из-за угрозы взрыва

В подгорной части Тобольска при раскопках экскаватором в районе реки Абрамовской был обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Жители нескольких близлежащих домов были эвакуированы.
«В Тобольске в подгорной части города обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас. В ходе работ по укреплению русла речки Абрамовская экскаватор, вынимая землю в районе Пятницкого моста, поднял подозрительную находку», — сообщает информационный центр правительства региона.
В данный момент, место происшествия оцеплено сотрудниками Росгвардии. Жители близлежащих домов эвакуированы. Силовики проводят обследование находки.
В подгорной части Тобольска при раскопках экскаватором в районе реки Абрамовской был обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Жители нескольких близлежащих домов были эвакуированы. «В Тобольске в подгорной части города обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас. В ходе работ по укреплению русла речки Абрамовская экскаватор, вынимая землю в районе Пятницкого моста, поднял подозрительную находку», — сообщает информационный центр правительства региона. В данный момент, место происшествия оцеплено сотрудниками Росгвардии. Жители близлежащих домов эвакуированы. Силовики проводят обследование находки.