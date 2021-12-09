09 декабря 2021

В тюменском городе эвакуирут жителей из-за угрозы взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция с фонариками. Курган, росгвардия, машина росгвардии
На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии Фото:

В подгорной части Тобольска при раскопках экскаватором в районе реки Абрамовской был обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Жители нескольких близлежащих домов были эвакуированы.

«В Тобольске в подгорной части города обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас. В ходе работ по укреплению русла речки Абрамовская экскаватор, вынимая землю в районе Пятницкого моста, поднял подозрительную находку», — сообщает информационный центр правительства региона.

В данный момент, место происшествия оцеплено сотрудниками Росгвардии. Жители близлежащих домов эвакуированы. Силовики проводят обследование находки.

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В подгорной части Тобольска при раскопках экскаватором в районе реки Абрамовской был обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Жители нескольких близлежащих домов были эвакуированы. «В Тобольске в подгорной части города обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас. В ходе работ по укреплению русла речки Абрамовская экскаватор, вынимая землю в районе Пятницкого моста, поднял подозрительную находку», — сообщает информационный центр правительства региона. В данный момент, место происшествия оцеплено сотрудниками Росгвардии. Жители близлежащих домов эвакуированы. Силовики проводят обследование находки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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