Челябинке озвучили результаты теста ДНК на Первом канале. Скрин

19 января 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

ДНК-тест Ольги Ледешковой на отцовство дал отрицательный результат (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Златоуста (Челябинская область) Ольги Ледешковой озвучили результаты ДНК-теста на Первом канале в ток-шоу «Пусть говорят!». Биологический отец необходим женщине для лечения генетического заболевания. Ранее ведущим удалось с помощью ДНК найти Ледешковой биологическую мать. «Очень надеюсь, что генетическая экспертиза поможет найти биологического отца. Его имя мать мне так и не сказала. Я уже отчаялась в этих поисках. Это как искать иголку в стоге сена. Мать родная молчит и противится даже имя сказать», — пожаловалась в эфире ток-шоу Ледешкова. Родная мать отказалась от Ольги в младенчестве и девочка воспитывалась в чужой семье, где ее любили как родную. Ледешкова больше 20 лет искала своих биологических родителей. Врачи диагностировали у нее редкое генетическое заболевание. Медики посоветовали ей найти своих родителей, чтобы понимать характер и лечение заболевания, которое может передаваться по наследству. В результате поиски привели ее в ток-шоу «Пусть говорят!». И ведущие сумели отыскать биологическую мать Ледешковой и провели ДНК-тест. Трогательная встреча прошла в прямом эфире программы. Мать ползала на коленях перед Ольгой и вымаливала прощения. Однако 19 января жительница Златоуста призналась в ток-шоу, что отношения между женщинами не сложились. Мать отказывается называть имя родного отца. Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов поддержал челябинку, отметив, что не понимает поведение родной матери. Ведь на кону стоит жизнь и здоровье Ольги. К сожалению, тест показал, что предполагаемый человек, проживающий в Германии, не является отцом Ольги. Ольга Ледешкова больше 20 лет ищет биологических родителей, чтобы вылечиться Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительнице Златоуста (Челябинская область) Ольги Ледешковой озвучили результаты ДНК-теста на Первом канале в ток-шоу «Пусть говорят!». Биологический отец необходим женщине для лечения генетического заболевания. Ранее ведущим удалось с помощью ДНК найти Ледешковой биологическую мать. «Очень надеюсь, что генетическая экспертиза поможет найти биологического отца. Его имя мать мне так и не сказала. Я уже отчаялась в этих поисках. Это как искать иголку в стоге сена. Мать родная молчит и противится даже имя сказать», — пожаловалась в эфире ток-шоу Ледешкова. Родная мать отказалась от Ольги в младенчестве и девочка воспитывалась в чужой семье, где ее любили как родную. Ледешкова больше 20 лет искала своих биологических родителей. Врачи диагностировали у нее редкое генетическое заболевание. Медики посоветовали ей найти своих родителей, чтобы понимать характер и лечение заболевания, которое может передаваться по наследству. В результате поиски привели ее в ток-шоу «Пусть говорят!». И ведущие сумели отыскать биологическую мать Ледешковой и провели ДНК-тест. Трогательная встреча прошла в прямом эфире программы. Мать ползала на коленях перед Ольгой и вымаливала прощения. Однако 19 января жительница Златоуста призналась в ток-шоу, что отношения между женщинами не сложились. Мать отказывается называть имя родного отца. Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов поддержал челябинку, отметив, что не понимает поведение родной матери. Ведь на кону стоит жизнь и здоровье Ольги. К сожалению, тест показал, что предполагаемый человек, проживающий в Германии, не является отцом Ольги.