У жителей ЯНАО не хватает денег на элитное жилье в Тюмени

Жители ЯНАО покупают в Тюмени жилье эконом-класса

05 июля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО предпочитают покупать в Тюмени жилье эконом-класса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ЯНАО, переезжающие в Тюмень, предпочитают приобретать жилье эконом-класса. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе. По его словам, ямальцы отказываются от покупки элитных квартир в целях экономии. «Жители ЯНАО, в основном, стараются покупать однокомнатные или двухкомнатные квартиры эконом-класса на окраинах Тюмени. Сэкономленные деньги оставляют для того, чтобы сделать хороший, качественный ремонт. Квартиры класса комфорт северяне берут очень редко. Элитную недвижимость — в исключительных случаях», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. По данным тюменской строительной компании «Меридиан», расширение программы по выдаче сертификатов на покупку жилья для жителей аварийных домов ЯНАО сказалось на покупательной способности северян. Они чаще стали приобретать недвижимость в Тюмени с использованием господдержки. «Если в феврале по программе „Сотрудничество“ квартиру в тюменской новостройке от „Меридиана“ приобрел один житель ЯНАО, то в мае таких покупателей было уже 14. А по итогам июня — десять», — пояснили агентству в ГК «Меридиан». Ранее агентство писало о том, что жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов начали скупать квартиры в Тюмени. При этом в 2022 году жители ХМАО и ЯНАО практически потеряли интерес к тюменской недвижимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ЯНАО, переезжающие в Тюмень, предпочитают приобретать жилье эконом-класса. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе. По его словам, ямальцы отказываются от покупки элитных квартир в целях экономии. «Жители ЯНАО, в основном, стараются покупать однокомнатные или двухкомнатные квартиры эконом-класса на окраинах Тюмени. Сэкономленные деньги оставляют для того, чтобы сделать хороший, качественный ремонт. Квартиры класса комфорт северяне берут очень редко. Элитную недвижимость — в исключительных случаях», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. По данным тюменской строительной компании «Меридиан», расширение программы по выдаче сертификатов на покупку жилья для жителей аварийных домов ЯНАО сказалось на покупательной способности северян. Они чаще стали приобретать недвижимость в Тюмени с использованием господдержки. «Если в феврале по программе „Сотрудничество“ квартиру в тюменской новостройке от „Меридиана“ приобрел один житель ЯНАО, то в мае таких покупателей было уже 14. А по итогам июня — десять», — пояснили агентству в ГК «Меридиан». Ранее агентство писало о том, что жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов начали скупать квартиры в Тюмени. При этом в 2022 году жители ХМАО и ЯНАО практически потеряли интерес к тюменской недвижимости.