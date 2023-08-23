Дальнобойщик из Екатеринбурга перевернулся на фуре под Тюменью

23 августа 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

На трассе под Тюменью грузовик врезался в трактор Фото: Александр Мамаев © URA.RU Водитель грузового автомобиля Mercedes врезался в трактор на объездной дороге под Тюменью. В результате ДТП фура перевернулась и перекрыла проезжую часть. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «Фура легла на бок недалеко от Войновского пруда. Движение в одну сторону полностью перекрыто», — сообщили очевидцы происшествия. В пресс-службе областного управления ГИБДД агентству сообщили, что авария произошла 23 августа около 14:00. «На автодороге Обход города Тюмени от улицы Республики в сторону ТЭЦ-2 столкнулись трактор и грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом. По предварительным данным, 63-летний водитель Mercedes из Екатеринбурга не выдержал безопасную дистанцию. В результате наезда на трактор фура опрокинулась. На данный момент движение на указанном участке частично восстановлено. Информация по пострадавшим уточняется», — пояснили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Водитель грузового автомобиля Mercedes врезался в трактор на объездной дороге под Тюменью. В результате ДТП фура перевернулась и перекрыла проезжую часть. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия. «Фура легла на бок недалеко от Войновского пруда. Движение в одну сторону полностью перекрыто», — сообщили очевидцы происшествия. В пресс-службе областного управления ГИБДД агентству сообщили, что авария произошла 23 августа около 14:00. «На автодороге Обход города Тюмени от улицы Республики в сторону ТЭЦ-2 столкнулись трактор и грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом. По предварительным данным, 63-летний водитель Mercedes из Екатеринбурга не выдержал безопасную дистанцию. В результате наезда на трактор фура опрокинулась. На данный момент движение на указанном участке частично восстановлено. Информация по пострадавшим уточняется», — пояснили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.