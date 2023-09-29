В ЛНР рассказали, как ВСУ застрелили сослуживца ради сдачи в плен

Марочко: двое бойцов ВСУ застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен

29 сентября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Алексей Марочко сообщил, что большое количество украинских солдат было уничтожено из-за удара РФ по ВОП ВСУ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Двое военных ВСУ на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы попасть в плен РФ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, во время активных боевых действий рядом с населенным пунктом Новоселовское российские силы совершили удар по взводному опорному пункту (ВОП) ВСУ, в результате чего большое количество украинских солдат было уничтожено. «При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами», — заявил Марочко в беседе с РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что недалеко от Новоселовского российские силы ударили по украинскому ВОП, в результате чего была уничтожена большая часть украинских бойцов. Марочко добавил, что после первого допроса выяснилось, что ликвидированный боец участвовал в «антитеррористической» операции на Донбассе (АТО). По словам эксперта, он хвастался тем, что пытал мирных жителей ЛНР. Ранее командир батальона Барс-16 «Кубань» с позывным «Зенит» сообщил, что украинские военные под видом сдачи в плен предприняли попытку атаки позиций казачьего отряда в районе Спорного в ЛНР. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что бойцы ВСУ, брошенные в наступление, добровольно сдаются в плен российским войскам, в частности, такая ситуация сложилась на ореховском направлении, передает «Национальная служба новостей». Рогов добавил, что за день в плен в среднем сдаются от двух до пяти человек, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двое военных ВСУ на территории ЛНР застрелили сослуживца, чтобы попасть в плен РФ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, во время активных боевых действий рядом с населенным пунктом Новоселовское российские силы совершили удар по взводному опорному пункту (ВОП) ВСУ, в результате чего большое количество украинских солдат было уничтожено. «При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами», — заявил Марочко в беседе с РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что недалеко от Новоселовского российские силы ударили по украинскому ВОП, в результате чего была уничтожена большая часть украинских бойцов. Марочко добавил, что после первого допроса выяснилось, что ликвидированный боец участвовал в «антитеррористической» операции на Донбассе (АТО). По словам эксперта, он хвастался тем, что пытал мирных жителей ЛНР. Ранее командир батальона Барс-16 «Кубань» с позывным «Зенит» сообщил, что украинские военные под видом сдачи в плен предприняли попытку атаки позиций казачьего отряда в районе Спорного в ЛНР. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что бойцы ВСУ, брошенные в наступление, добровольно сдаются в плен российским войскам, в частности, такая ситуация сложилась на ореховском направлении, передает «Национальная служба новостей». Рогов добавил, что за день в плен в среднем сдаются от двух до пяти человек, передает телеканал 360.