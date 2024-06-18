Факты об уголовном деле экс-главы «Автодора» Кельбаха, который получил 12 лет колонии

Суд в Москве приговорил бывшего главу «Автодора» Кельбаха к 12 годам колонии

18 июня 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Экс-главу «Автодора» Кельбаха приговорили к 12 годам колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя компании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима и взыскал с него почти 2 млрд рублей в пользу Минтранса. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве ЦКАД. Что известно об уголовном деле экс-главы «Автодора» Кельбаха — в материале URA.RU. Биография Сергей Кельбах родился в апреле 1959 года в городе Славгород Алтайского края. В 1985 году он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Дополнительное образование Кельбах получил в 1994 году, окончив Российско-немецкую высшую школу управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Трудовую деятельность Кельбах начал в 1976 году на Симферопольской фабрике культбыттоваров, после чего отслужил в рядах Советской Армии. В конце 80-х и начале 90-х Кельбах занимал руководящие позиции в различных организациях, включая НИЦ «Хронограф» и ТОО ПКФ ИПС. Он также был генеральным директором ООО «Агентство Нойдорф-Стрельна». В 2007 году Кельбах вошел в правительство Санкт-Петербурга, где работал советником и заместителем председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. В 2008 году он получил первый классный чин — государственного советника Санкт-Петербурга 3 класса. Председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Кельбах стал в мае 2018 года. А уже в феврале 2019 года появилась информация о том, что Кельбах подал в отставку. Уголовное дело Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2019 году. Поводом послужил «большой объем нарушений», выявленных в ходе строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с задержками и удорожанием строительства, а Генпрокуратура и Счетная палата нашли масштабные нарушения. В рамках расследования выделены три основных эпизода. Среди них: незаконная оплата комиссии за банковскую гарантию в Газпромбанке на сумму 3,9 млн рублей в 2015 году, неправомерное предоставление аванса компании «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд рублей, а также необоснованная оплата ОАО «Союздорпроект» за разработку документации, не предусмотренной федеральной целевой программой, что привело к потере бюджетом 132,6 млн рублей. Кельбах был задержан в октябре 2021 года. На момент ареста он занимал должность советника главы РЖД. Потеря должности Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности главы «Российских автомобильных дорог» по его собственной просьбе. На освободившуюся должность был назначен первый заместитель Кельбаха по технической политике Вячеслав Петушенко. Суд над Кельбахом Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на орган государственной власти. Следствие утверждает, что действия Кельбаха привели к нарушению сроков строительства и увеличению стоимости ЦКАД. Ущерб от его действий оценивается более чем в 2 млрд рублей. Экс-глава «Автодора». Адвокат Кельбаха уже заявил о намерении обжаловать приговор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего руководителя компании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима и взыскал с него почти 2 млрд рублей в пользу Минтранса. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве ЦКАД. Что известно об уголовном деле экс-главы «Автодора» Кельбаха — в материале URA.RU. Сергей Кельбах родился в апреле 1959 года в городе Славгород Алтайского края. В 1985 году он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Дополнительное образование Кельбах получил в 1994 году, окончив Российско-немецкую высшую школу управления Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Трудовую деятельность Кельбах начал в 1976 году на Симферопольской фабрике культбыттоваров, после чего отслужил в рядах Советской Армии. В конце 80-х и начале 90-х Кельбах занимал руководящие позиции в различных организациях, включая НИЦ «Хронограф» и ТОО ПКФ ИПС. Он также был генеральным директором ООО «Агентство Нойдорф-Стрельна». В 2007 году Кельбах вошел в правительство Санкт-Петербурга, где работал советником и заместителем председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству. В 2008 году он получил первый классный чин — государственного советника Санкт-Петербурга 3 класса. Председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Кельбах стал в мае 2018 года. А уже в феврале 2019 года появилась информация о том, что Кельбах подал в отставку. Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2019 году. Поводом послужил «большой объем нарушений», выявленных в ходе строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с задержками и удорожанием строительства, а Генпрокуратура и Счетная палата нашли масштабные нарушения. В рамках расследования выделены три основных эпизода. Среди них: незаконная оплата комиссии за банковскую гарантию в Газпромбанке на сумму 3,9 млн рублей в 2015 году, неправомерное предоставление аванса компании «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд рублей, а также необоснованная оплата ОАО «Союздорпроект» за разработку документации, не предусмотренной федеральной целевой программой, что привело к потере бюджетом 132,6 млн рублей. Кельбах был задержан в октябре 2021 года. На момент ареста он занимал должность советника главы РЖД. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности главы «Российских автомобильных дорог» по его собственной просьбе. На освободившуюся должность был назначен первый заместитель Кельбаха по технической политике Вячеслав Петушенко. Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на орган государственной власти. Следствие утверждает, что действия Кельбаха привели к нарушению сроков строительства и увеличению стоимости ЦКАД. Ущерб от его действий оценивается более чем в 2 млрд рублей. Экс-глава «Автодора». Адвокат Кельбаха уже заявил о намерении обжаловать приговор.