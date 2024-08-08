Водитель 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в одиночку сумел прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время освобождения населенного пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Водитель БТР-82А бригады морской пехоты с позывным Марк в одиночку сумел прорваться сквозь линию обороны украинских войск, ведя огонь из 30-мм пушки по огневым точкам противника», — заявление Минобороны передает ТАСС. В ведомстве отметили, что боец представлен к высокой государственной награде за проявленные мужество и героизм в ходе боев за освобождение населенного пункта Урожайное.
В МО РФ добавили, что Марк работал в зоне специальной военной операции с первых дней ее ведения. Первая бронемашина подорвалась на мине месяц назад. Вторая — бронетранспортер, на котором служил Марк, выдержал попадание вражеского боеприпаса, однако военнослужащий успешно завершил свою задачу, доставив пехотинцев к месту высадки. В министерстве освобождение поселка было достигнуто благодаря скоординированным усилиям морских пехотинцев Тихоокеанского флота и штурмовых подразделений группировки войск «Восток».
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