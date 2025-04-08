08 апреля 2025

В Петербурге мужчина выстрелил из сигнального пистолета в пассажирку трамвая

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Инцидент произошел вечером 9 апреля
Инцидент произошел вечером 9 апреля Фото:

В Петербурге мужчина выстрелил из сигнального пистолета в лицо пассажирке трамвая. Мужчина был задержан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Выстреливший в лицо пассажирке трамвая из сигнального пистолета задержан в Санкт-Петербурге вневедомственной охраной Росгвардии», — пишет пресс-служба вневедомственной охраны. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 9 апреля, около 17:00. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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В Петербурге мужчина выстрелил из сигнального пистолета в лицо пассажирке трамвая. Мужчина был задержан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. «Выстреливший в лицо пассажирке трамвая из сигнального пистолета задержан в Санкт-Петербурге вневедомственной охраной Росгвардии», — пишет пресс-служба вневедомственной охраны. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. Инцидент произошел вечером 9 апреля, около 17:00. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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