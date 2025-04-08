В Петербурге мужчина выстрелил из сигнального пистолета в пассажирку трамвая

В Петербурге мужчина выстрелил из сигнального пистолета в лицо пассажирке трамвая. Мужчина был задержан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
«Выстреливший в лицо пассажирке трамвая из сигнального пистолета задержан в Санкт-Петербурге вневедомственной охраной Росгвардии», — пишет пресс-служба вневедомственной охраны. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Инцидент произошел вечером 9 апреля, около 17:00. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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