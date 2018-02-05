Рейтинг губернаторов: как держат регионы за полтора месяца до выборов

17:29 05 февраля 2018 0

Аналитики уверены, в регионах с новой силой развернется борьба с коррупцией Фото: kremlin.ru

Итоги января показали, что влиятельность губернаторов напрямую зависит от графика предвыборной кампании президента. Позиции глав регионов, которые Владимир Путин посетил за последний месяц укрепились. К такому выводы пришли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в новом докладе «Рейтинг влияния глав субъектов РФ».

Кроме того, президентская гонка оказывает значительное влияние на внутриэлитные конфликты: региональные группы боятся идти на открытые столкновения, чтобы избежать жесткой реакции центра, поясняют аналитики.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова очень активно начала обсуждать дела регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Другим вызовом, стоящим перед губернаторами накануне президентской кампании, названа политизация социального протеста. Эксперты считают, что в ходе январских митингов организованных Алексеем Навальным в регионах, заметно упала численность участников акций, а из лозунгов пропала актуальная местная повестка. Но это не значит, что митинги ушли из повестки регионов окончательно: в феврале—марте 2018 года кандидаты в президенты будут максимально политизировать социальный протест в регионах, чтобы набрать дополнительные предвыборные очки, прогнозируют авторы доклада.

В рейтинге влиятельности глав регионов за январь эксперты отметили падение глав территорий, где были выявлены проблемы с распределением бюджетных средств. Новоназначенные врио губернаторов в целом сохраняют свои декабрьские позиции. Как и глава Тюменской области Владимир Якушев, который закрепился на третьем месте. Он все также уступает мэру Москвы Сергею Собянину и главе Чечни Рамзану Кадырову.

Лидером губернаторов УрФО в рейтинге остается глава Тюменской области Владимир Якушев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рекордно укрепился глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин (6-е место). Он поднялся с 9-й позиции за счет продвижения инфраструктурного проекта в регионе: в январе стало известно, что модернизацией аэропорта в Новом Уренгое будет заниматься ГК «Ренова».

Таким образом, Кобылкин «вытеснил» президента Республики Татарстан Рустама Минниханова на 8-е место. Ослаблению Минниханова поспособствовала его критика на «Гайдаровском форуме» федеральной налоговой политики в отношении регионов-доноров. В первую десятку вошел глава Башкирии Рустэм Хамитов — его «подтянул» визит Путина в регион.

В группе губернаторов «с очень сильным влиянием» сохранили свои позиции глава Пермского края Максим Решетников (16-е место) и глава Свердловской области Евгений Куйвашев (20-е место). К ним максимально приблизился губернатор Челябинской области Борис Дубровский (21-е место). Он, по словам экспертов, поднялся на две позиции за месяц из-за кадровых перестановок в областном правительстве, которые сработали на сплочение его команды.

Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин укрепился за счет планов на модернизацию аэропорта в Новом Уренгое Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В группе «сильных» губернаторов также сохраняет свое место глава ХМАО-Югры Наталья Комарова (она 29-я). Губернатор Курганской области Алексей Кокорин также остался при декабрьских значениях (67-е место), но в группе середнячков.

После мартовских выборов ситуация в элитах, скорее всего, откатится до уровня осени 2017 года, считает глава АПЭК Дмитрий Орлов. «Все вернется к умеренному уровню конфликтности, который был характерен для регионов до начала предвыборной гонки», — пояснил политолог «URA.RU». По его словам, в субъектах с губернаторами-новичками и назначенными осенью врио глав регионов, элиты начнут жестче заявлять о своих интересах. «Эта ситуация может нести в себе конфликтность, если губернаторы не будут более детально учитывать интересы целого ряда элитных групп», — резюмирует Орлов.

Также после выборов региональные элиты ждет новая волна коррупционных дел. Эксперты АПЭК обратили внимание на то, что глава ведомства Татьяна Голикова в январе в ходе «Гайдаровского форума» предложила идею перераспределения полномочий между Центром и регионами. Ее активное подключение к региональной повестке указывает на то, что федеральные власти собираются активно выявлять нарушения в расходовании бюджета на местах. «Можно предположить, что в 2018 году ожидается новая волна антикоррупционных процессов над муниципальными и региональными чиновниками — после завершения президентской кампании», — говорят эксперты АПЭК.