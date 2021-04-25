Вручение главной кинонаграды и манга от Brainstorm

25 и 26 апреля можно будет посмотреть трансляцию с вручения главной кинонаграды Фото: depositphotos.com

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В понедельник, для тех, кто всё пропустил, напоминаем — в онлайне вас уже ждут самые громкие премьеры: премьера анимации от популярной латвийской рок-группы, новая книга-лауреат множества конкурсов, анонс документалки об отцах рока, видео с вручения «Оскара» и даже запуск ракеты.

Что сделать утром

Новую неделю начнем ярко, красочно, позитивно и жизнеутверждающе вместе с новой анимацией, которая понравится как детям, так и взрослым. Группа Brainstorm презентовала клип на свежий сингл «Feels» в стиле манга! К работе над видео привлекли несколько десятков аниматоров из разных стран.

Что сделать днем

За обедом оценим новый трейлер о становлении главных рок-легенд. Стриминговый сервис Paramount+ представил новый тизер документального сериала « From Cradle To Stage » («От колыбели до сцены»). Его спродюсировал вокалист Foo Fighters Дейв Грол вместе со своей матерью Вирджинией. В ленте рассказываются реальные истории известных музыкантов, рассказанных их матерями.

Познакомьтесь с философско-документальной книгой Марии Степановой «Памяти Памяти», которая попала список претендентов на Международную Букеровскую премию. Это третий случай, когда номинантом на премию стал российский писатель. Жюри «Букера» назвало книгу трогательным, наполненным горем и жизненной силой произведением, которое балансирует на грани «истории, мемуаров, эссе и художественной литературы».

Что сделать вечером

Для тех, кто всё пропустил — в Okko можно будет посмотреть запись с трансляции «Оскара», церемония вручения которого прошла сегодня ночью. Еще не знаете кто взял главную статуэтку за лучшие роли и фильмы этого года? Смотрим!

Космический бонус: 26 апреля 2021 года в 01:14:08 по московскому времени с космодрома Восточный запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли.