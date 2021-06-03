Девичник Билли Айлиш и театральные премьеры

4 июня — последний шанс увидеть «Дон Жуана» онлайн и премьера «Дяди Вани» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В пятницу дадим себе расслабиться и отдохнуть вместе с отличными событиями онлайна из нашей новой подборки — качественная музыка, научные достижения и социальные проекты, театральные и музыкальные новинки. Готовимся к выходным правильно вместе с Афишей URA.RU, которую удобно читать из любой точки мира, не отрываясь от основных дел!

Что сделать утром

Утро начнем с анонса большой анимационной премьеры о знакомых нам героях — Nickelodeon опубликовал первый трейлер 13-серийного мультсериала про лучшего друга Губки Боба — «Шоу Патрика Стара». Семейный ситком от создателей оригинала расскажет об остроумных выходках безумной морской звезды, мешающей жить спокойно своим родственникам.

Приятно начать новый день поможет и премьера от Билли Айлиш. Певица представила новую песню «Lost Cause» и музыкальное видео на нее. Клип рассказывает о веселом девишнике певицы вместе с ее близкими подругами. Трек войдет в альбом «Happier than Ever».

Что сделать днем

Днем посмотрим на большое достояние мировой культуры — национальная библиотека Израиля опубликовала архив документов известного чешского писателя Франца Кафки. После реставрации рисунки, письма и рукописи были оцифрованы и выложены в Сеть. Архив включает в себя более сотни документов. Об этом сообщает BBC .

Фрагмент из первого выпуска проекта «Хочу на работу»

Или познакомимся с важным социальным проектом — благотворительный фонд «Синдром любви» запустил проект «Хочу на работу». С его помощью людям с синдромом Дауна помогут освоить новые навыки и подобрать работу по душе. В 9 выпусках медийные личности расскажут, как освоить новую профессию — в первом выпуске, например, актриса Саша Бортич покажет, как ухаживать за цветами и стать садоводом. Все ролики будут доступны на сайте и YouTube-канале фонда.

Что сделать вечером

Вечер пятницы проведем за классическим искусством в современной обработке — в 19:00 театр им. Вахтангова покажет спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова в постановке Римаса Туминаса. Показ платный, билеты доступны на портале online.театр.

4 июня в последний раз Большой театр «Лисео» покажет в онлайне оперу Моцарта «Дон Жуан» в постановке Кристофа Лоя. Трансляциию можно будет посмотреть на портале OperaVision совершенно бесплатно.