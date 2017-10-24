18:16 24 октября 2017 0

Конкурс инициировала администрация президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва, Петербург и уральская столица активнее других регионов участвуют в конкурсе «Лидеры России», рассказали организаторы мероприятия. На конкурс уже поступило 130 тысяч обращений от российских граждан.

В Приволжском федеральном округе лидирует Нижегородская область, передает ТАСС. В Северо-Западном округе на первом месте по заявкам находится Петербург, а отстает Калининградская область.

В Сибири очень активна Новосибирская область. При этом меньше всего заявок поступило из Иркутской области. Что касается юга России, то здесь лидирует Краснодарский край, но отстают Крым и Севастополь.

На Урале первое место по заявкам занимает Свердловская область, Тюменский регион — на третьем месте. На Дальнем Востоке больше всего заявок поступило от Приморского края, наименее активна Якутия. На Кавказе лидирует Ставропольский край, но отстает Кабардино-Балкария.

Чтобы поучаствовать в конкурсе «Лидеры России», гражданин должен иметь управленческий опыт и быть не старше 50 лет. Победители получат по одному миллиону рублей и смогут проконсультироваться у первых лиц государства.