16:06 12 декабря 2017 0

Для участия в стажировке необходимо будет пройти строгий отбор Фото: пресс-служба

Российская инновационная компания BIOCAD предложит талантливым студентам пройти стажировку в R& D-центрах компании. Тридцать вакансий будут открыты для молодых специалистов, изучающих биотехнологии, биоинформатику, химические технологии, химию, биохимию, генетику, молекулярную биологию, микробиологию, лечебное дело, фармацию. Предложения опубликуют на портале профстажировки.рф в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки».

Принять участие в стажировках могут студенты 4-5-го курсов бакалавриата, магистранты, аспиранты с высокой успеваемостью и знанием английского языка не ниже уровня Intermediate. Для участия в отборе нужно выбрать вакансию, решить кейс, направить в компанию резюме и мотивационное письмо. Следующий этап — собеседование с сотрудником HR-департамента и руководителем отдела. Успешные кандидаты получают приглашение на стажировку.

«Программы профессиональных стажировок, разработанные в инновационной компании, позволяют не только усилить кадровый потенциал, но и помогают студентам сделать верный выбор профессии. Стажировка для нас — это возможность „вырастить“ сотрудника с учетом нашей специфики. Молодые и амбициозные специалисты, смогут привнести новые практики, генерировать идеи на пользу компании», — отмечает вице-президент компании BIOCAD по HR Александра Глазкова.

У стажеров есть все шансы остаться работать в компании Фото: пресс-служба

После прохождения стажировки студент имеет все шансы остаться работать в компании. Так, по итогам летнего конкурса стажеров вместо планируемых 27 человек стажировку прошли 32, а пятеро остались в компании уже в качестве работников в отделах управления проектами, операционного менеджмента, группы биоисследований малых молекул, направления аутоимунных заболеваний.

Проект «Профстажировки» создан в марте 2017 года и помогает студентам и выпускникам инженерно-технических специальностей подобрать предприятие для прохождения стажировки или практики в любом регионе России. Проект является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей».