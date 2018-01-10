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11 января 2018
10 января 2018
21:00  10 января 2018 0

Путин приедет в Екатеринбург, россияне лишатся пенсий, голая попа омбудсмена. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин приедет в Екатеринбург этой зимой. Мы узнали причины визита.Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 10 января. И вот главное за день:

Владимир Путин приедет в Екатеринбург. Визит держится в строжайшем секрете, но мы выяснили, когда это случится. Также стали известны имена руководителей избирательного штаба Владимира Владимировича.

В УрФУ признали лекцию своего преподавателя об бандитской элите и коррупции во власти неэтичной. Вуз уже запретил экономисту общение с прессой — из-за слов, так возмутивших телеведущего Соловьева.

Недавно в Пенсионном фонде заявили, что вынуждены отказывать в пенсии по старости из-за нехватки баллов. Эксперты «URA.RU» уверены — все только начинается. Без пенсии останутся тысячи россиян.

Освобождены киллеры, готовившие покушение на вора Гули, которому присягнули свердловские торговцы. Среди выпущенных стрелков — чиновник из Азербайджана.

«Ты придешь в „луишке“, но девка на расслабоне в джинсах будет круче». Трендсеттер Урала о провале Center Club, взлете «Гадов», отличии Алтушкина от Заводовского.

Детский омбудсмен Башкортостана пришла на прием к губернатору с голой попой. В Сети гадают — фотошоп или лайфхак по привлечению внимания к общественной проблеме.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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