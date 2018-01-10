Тысячи россиян останутся без пенсий

16:04 10 января 2018 1

Проблема невыплаты пенсий продолжит усугубляться, прогнозируют эксперты Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В ближайшее время тысячи россиян могут столкнуться с проблемой невыплаты пенсий. Это связано как с ужесточением пенсионного законодательства, неэффективностью финансового управления, так и с тем, что огромный процент граждан до сих пор работает в теневом секторе экономики.

Панику у будущих пенсионеров посеял министр Максим Топилин, заявив, что пенсия назначается не всем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проблема выплаты пенсий оказалась в центре повестки после того, как в интервью «Российской газете» глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в прошлом году были случаи, когда ПФР был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. По его словам, таким людям назначается социальная пенсия.

В пресс-службе Пенсионного фонда России в свою очередь разъяснили, что страховая пенсия по старости назначается при наличии у человека минимального трудового стажа и накопленных пенсионных баллов. По информации ПФР, для начисления страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, а также наличие минимальной суммы пенсионных баллов. В Пенсионном фонде подчеркнули, что социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Таким образом, женщины могут рассчитывать на социальную пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

Как заявил «URA.RU» генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, проблема с каждым днем будет только усугубляться. «Судя по всему, у нас решили так: если не повышать пенсионный возраст, то тогда повышать стаж. В итоге, ситуация складывается таким образом, что некоторые россияне могут никогда не заработать необходимого стажа», — пояснил Журавлев.

Дождаться пенсию смогут, похоже, далеко не все Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По его словам, государство исходит из задачи экономии средств: «Формально у нас в стране действует страховая пенсия, однако реально действует старая модель, когда вы платите за своих предшественников».

Собеседник «URA.RU» указал и на проблему эффективности управления «пенсионными» деньгами. «На Западе эта категория средств считается едва ли не самой выгодной, потому что человек отдает деньги в 20 лет, а забирает их через 35-40 лет. То есть речь идет об очень длительном периоде. В России нет прибыльных и надежных инвесторов, поэтому совершенно непонятно, куда вкладывать эти средства», — признал Журавлев.

По оценкам аналитика компании «Открытие брокер» Тимура Нигматуллина, ужесточение законодательства с точки зрения отказа в выплате страховых пенсий гражданам, не набравшим достаточного количества стажа и «баллов», начавшееся еще в 2015 году, связано со стремлением обелить рынок труда и сократить долю населения, получающего зарплату в конвертах. По разным оценкам, от 20 до 30 млн россиян сегодня продолжают трудиться в теневом секторе экономики.

Некоторые россияне могут рассчитывать только на социальную пенсию Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Пенсионный фонд глубоко дефицитен и ежегодно дотируется из федерального бюджета. Повышение пенсионного возраста политически нецелесообразно и ограничение дефицита реализуется посредством сокращения выплат страховых пенсий, а также продления заморозки страховых начислений. Полагаю, что перечисленные ограничения смогут поддержать пенсионную систему еще 1-3 года», — заявил «URA.RU» Нигматуллин.

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, складывающаяся ситуация с пенсиями — это беда периода с начала 90-х до наших дней. «Четверть века люди предпочитали получать зарплату в конвертах или работать сами на себя. Но если человек всю жизнь на рынке стоял или дома сидел при работающем муже, то и стажа у него нет. Для трудового человека это не проблема на самом деле. На заводах зарплату в конвертах не платили. А вот для получивших российское гражданство недавно может стать проблемой», — признал в разговоре с «URA.RU» Смирнов. По его словам, «на самом деле надо не на пенсию и государство надеяться, а на себя и детей».

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов полагает, что очередной виток обострения ситуации в сфере пенсионного обеспечения граждан связан с экономическим кризисом 2014—2016 годов, для минимизации последствий которого федеральный центр был вынужден пойти на значительную экономию бюджетных средств, что более всего затронуло именно социальную сферу.

«Можно вспомнить, например, что Центр стратегических инициатив Алексея Кудрина давно и активно лоббирует идею повышения пенсионного возраста с целью — и об этом говорится открыто — сокращения численности пенсионеров почти на 4 млн человек. Причем это происходит на фоне того, что порядка 15% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума»,

— пояснил «URA.RU» Иванов.

Он признал, что в этом вопросе государство выбрало путь если не отказа от выполнения своих социальных обязательств, то «урезания» их до минимального уровня. «Основной акцент сделан на том, что граждане, которые хотят получать более-менее достойную пенсию, должны сами на нее копить. При этом нет никакой гарантии, что очередная пенсионная реформа через несколько лет не перевернет всю концепцию с ног на голову», — заключил Иванов.

На сегодняшний день средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 14075 рублей, у неработающих пенсионеров — 14329 рублей, размер социальной пенсии — 9045 рублей. Для установления страховой пенсии в минувшем году необходимо было иметь восемь лет страхового (трудового) стажа и 11,4 пенсионных балла, в 2018 году — девять лет стажа и 13,8 пенсионных балла. К 2024 году для получения пенсии по старости необходимо будет иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.