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02 февраля 2018
12:18  02 февраля 2018 4

Бывший российский премьер избавился от своей доли в «Газпроме»

Рабочий визит Виктора Зубкова в село Мартыновка Курганской области, зубков виктор
Виктор Зубков заработал порядка 26 миллионов рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший глава правительства РФ Виктор Зубков, возглавляющий совет директоров «Газпрома», продал все принадлежавшие ему акции компании. Общая сумма сделки оценивается в 26 миллионов рублей.

Согласно отчетам компании, Зубкову принадлежало 0,0007611037% (179918 штук) акций «Газпрома». 25 января его доля сократилась до нуля, сообщает издание «Ведомости».

Экс- премьер РФ Виктор Зубков возглавляет совет директоров «Газпрома» с 2008 года, последний раз он переизбрался на эту должность летом 2017 года, напоминает Nation News. За это время он трижды становился акционером компании, после чего полностью продавал свою долю: в 2013, 2016 и 2017 годах.

Игорь Чукреев
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