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05 марта 2018
19:15  05 марта 2018 2

ЦБ увидел опасность в детских играх для смартфонов. «Это система отъема и присвоения денег»

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
В ЦБ считают, что работает целая система по присвоению денег детейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центральном банке РФ считают, что с помощью игр для смартфонов у российских школьников выманивают деньги. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях на семинаре в Екатеринбурге рассказал, что жертвами таких махинаций становятся дети, учащиеся в 7-11 классов.

«Мы сейчас изучаем эту тему. Существуют определенные схемы привлечения денег школьников через мобильные приложения, через игровые приложения. Это система отъема и присвоения денег детей, — сказал Валерий Лях. — Проблема в том, что родители дают детям деньги на карманные расходы, но зачастую не учат, как ими распоряжаться. Как правило, эти средства уходят не на полезные вещи, а в карманы мошенников».

По словам сотрудника ЦБ, сейчас в России «формируется определенная среда отъема денег у школьников». Финансовые мошенники пытаются вовлечь детей в незаконные схемы — им предлагают различные покупки в онлайне и обманным путем узнают пин-коды пластиковых карточек.

Сергей Дианов
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