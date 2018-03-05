19:15 05 марта 2018 2

В ЦБ считают, что работает целая система по присвоению денег детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Центральном банке РФ считают, что с помощью игр для смартфонов у российских школьников выманивают деньги. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях на семинаре в Екатеринбурге рассказал, что жертвами таких махинаций становятся дети, учащиеся в 7-11 классов.

«Мы сейчас изучаем эту тему. Существуют определенные схемы привлечения денег школьников через мобильные приложения, через игровые приложения. Это система отъема и присвоения денег детей, — сказал Валерий Лях. — Проблема в том, что родители дают детям деньги на карманные расходы, но зачастую не учат, как ими распоряжаться. Как правило, эти средства уходят не на полезные вещи, а в карманы мошенников».

По словам сотрудника ЦБ, сейчас в России «формируется определенная среда отъема денег у школьников». Финансовые мошенники пытаются вовлечь детей в незаконные схемы — им предлагают различные покупки в онлайне и обманным путем узнают пин-коды пластиковых карточек.