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12 марта 2018
18:24  12 марта 2018 2

Богатейший россиянин оказался рекордсменом по числу госнаград

Похороны Петра Сумина. Челябинск, орден
У уральских бизнесменов также есть госнаградыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

У совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, которого Bloomberg называет богатейшим россиянином, оказалось большое всего государственных наград среди отечественных бизнесменов. Всего у предпринимателя пять госнаград.

Первую награду «За заслуги перед Отечеством» II степени Мордашову в 1996 году вручил Борис Ельцин. Затем бизнесмен получил орден Александра Невского», орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 2012 году ему вручили знак отличия «За благодеяние» в качестве поощрения за благотворительную деятельность, пишет РБК.

Среди уральских предпринимателей, также удостоенных государственных наград, следует отметить гендиректора «Уральской горно-металлургической компании» Андрея Козицына. У него три госнаграды. У генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, а также у председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова по четыре награды.

По данным РБК, наличие госнаград позволяет претендовать на материальную поддержку государства. Так, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени предполагает ежемесячные выплаты в размере 415% от соцпенсии — 36279 рублей. Выплаты за ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней составляют 330% от размера соцпенсии — 28848 рублей. Другие ордена и медали материальную поддержку не предполагают. Однако, согласно постановлению пленума Верховного суда России, госнаграды могут служить смягчающим обстоятельством во время уголовного наказания. Ранее Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество».

Иван Шестак
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