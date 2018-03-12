Богатейший россиянин оказался рекордсменом по числу госнаград

18:24 12 марта 2018 2

У уральских бизнесменов также есть госнаграды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, которого Bloomberg называет богатейшим россиянином, оказалось большое всего государственных наград среди отечественных бизнесменов. Всего у предпринимателя пять госнаград.

Первую награду «За заслуги перед Отечеством» II степени Мордашову в 1996 году вручил Борис Ельцин. Затем бизнесмен получил орден Александра Невского», орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 2012 году ему вручили знак отличия «За благодеяние» в качестве поощрения за благотворительную деятельность, пишет РБК.

Среди уральских предпринимателей, также удостоенных государственных наград, следует отметить гендиректора «Уральской горно-металлургической компании» Андрея Козицына. У него три госнаграды. У генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, а также у председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова по четыре награды.

По данным РБК, наличие госнаград позволяет претендовать на материальную поддержку государства. Так, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени предполагает ежемесячные выплаты в размере 415% от соцпенсии — 36279 рублей. Выплаты за ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней составляют 330% от размера соцпенсии — 28848 рублей. Другие ордена и медали материальную поддержку не предполагают. Однако, согласно постановлению пленума Верховного суда России, госнаграды могут служить смягчающим обстоятельством во время уголовного наказания. Ранее Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество».