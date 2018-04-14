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14 апреля 2018
20:25  14 апреля 2018 0

Водонаева показала новорожденного. «Добро пожаловать в семью, маленький ангел». ФОТО

Алёна Водонаева, водонаева алена
Водонаева удивила своих поклонников новой фотографиейФото: Личная страница Алёны Водонаевой в instagram

Алена Водонаева, бывшая участница проекта «Дом-2», опубликовала фотографию с младенцем. «Добро пожаловать в семью, маленький ангел», — подписала светская львица снимок на своей странице в Instagram.

Поклонники Алены Водонаевой с удивлением обнаружили ее фотографию с новорожденным на руках, ведь признаков беременности у своего кумира они не наблюдали. «Анастасию можно поздравить?», «Ваще умничка, скрыла и резко. ребеночек! Правильно меньше знают, больше спят!!!», «Алёна, вы прекрасны с малышом на руках», — поздравили Водонаеву подписчики [здесь и далее стиль авторов сохранен — ред.]. Однако телеведущая, известная своими эпатажными заявлениями, не стала скрывать, что на фото она держит своего племянника. И многие поклонники выразили ей пожелание родить собственного ребенка. Особенно теледиве желали стать матерью девочки.

«Очень гармонично, Алёна Вам нужен ребёнок… », «Алена, рожайте с Лешей малыша», «Алена вы за девочкой пойдёте? от лешки должно получится что-то очень утонченно-красивучее!», «Поздравляю Аленка тебе так идет платок такая красивая. А еще больше тебе идет быть матерью. Я бы так хотела чтобы ты родила девочку», «Вам очень „идёт“ младенец, не думаете о доченьке?» — написали комментаторы. Уроженка Тюмени проигнорировала советы и выразила благодарность всем за поздравления.

Виктор Жуков
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