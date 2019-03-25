Губерниев тремя словами описал Шипулина, выдвинувшегося в Госдуму

Губерниев назвал Шипулина «частью своей души» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев тремя словами описал олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, выдвинувшего свою кандидатуру на пост депутата Госдумы.

«Депутат. Государственной. Думы», — описал Губерниев Шипулина по просьбе издания «Калашников media». Комментатор отметил, что трех слов лишком мало, чтобы описать спортсмена, поэтому добавил еще три: «Часть моей души». Получить более подробный комментарий у Дмитрия Губерниева «URA.RU» не удалось — телеведущий не ответил на звонок корреспондента.

Ранее Шипулин заявил, что примет участие в праймериз «Единой России» на довыборы в Государственную Думу по Серовскому избирательному округу Свердловской области. Об этом стало известно в ходе его визита в Серов, куда он прибыл на собрание общественного движения «Гражданская позиция северян» 23 марта.