Лучший бомбардир «Урала» решил уехать в Чечню

Владимир Ильин (на фото справа) теперь будет выступать в составе «Ахмата» Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Нападающий футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) в ближайшее время пополнит состав грозненского «Ахмата». О грядущем трансфере сообщает «Спорт-Экспресс».

«Футболист не договорился с „Уралом“ о переподписании соглашения», — сообщает издание. Уточняется, что контракт форварда с екатеринбургским клубом был рассчитан до конца текущего сезона.

В этом сезоне футболист провел за «Урал» 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Среди игроков своей команды Ильин является лучшим бомбардиров вместе с Эриком Бикфалви и Отманом Эль-Кабиром, которые также отметились четырьмя мячами.

Владимир Ильин выступает за «Урал» с января 2017 года, когда был совершен его трансфер из краснодарской «Кубани». За три года в Екатеринбурге форвард отличился 16 мячами и шестью голевыми передачами в 86 встречах.