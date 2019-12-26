Челябинке, торговавшей невинностью дочери, вынесли приговор

Вместо «богатого мужчины» на встречу к женщине пришел оперативник Фото: depositphotos.com

Люблинский суд Москвы повторно отправил в колонию общего режима уроженку Челябинска, пытавшуюся получить 1,5 млн рублей за продажу права первой ночи своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

«Рассмотрев дело в новом составе, суд признал обвиняемую виновной в преступлениях, предусмотренных пунктами „б“ и „з“ ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними, находящимися в зависимости от виновного). Она приговорена к трем годам и трем месяцам заключения в колонии общего режима», — пояснили в суде.

Челябинка и ее подруга пытались продать в Москве девственность 13-летней девочки за полтора миллиона рублей. Сама женщина назвала это «оказанием материальной помощи в обмен на сексуальные услуги». Однако вместо покупателя на встречу приехал сотрудник полиции.

Первой за решетку отправили подругу женщины, приговорив ее 3,5 годам колонии. Затем в декабре 2018 года вынесли приговор и матери. Однако апелляционная инстанция вернула материалы в суд для рассмотрения в новом составе.